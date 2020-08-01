Міндовкілля: Українські національні парки оцифрують

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки Google Україна оцифровують українські національні парки. В рамках спільного проекту буде створено колекцію цифрових панорам національних природних парків України.

Відтепер кожен може здійснити віртуальні подорожі унікальними природними куточками України та в деталях розглянути неповторну природу нашої країни.

«Ідеєю проекту є промоція унікального природного надбання ― національних парків України. Завдяки якісним оцифровкам нацпарків компанією Google Україна, мільйони користувачів Google Карт зможуть переглядати локації та будувати маршрути для своїх майбутніх подорожей. Також проект має на меті стимулювання віртуального туризму для маломобільних верств населення», - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Наразі користувачі Інтернету можуть "прогулятися" у шести заповідних об'єктах:

НПП «Голосіївський»;

НПП «Нижньодністровський»;

НПП "Нижньодніпровський";

НПП «Мезинський»;

НПП «Гетьманський»;

НПП «Нижньосульський».

До кінця року заплановано оцифрувати наступні НПП у Івано-Франківській, Чернівецькій та інших областях:

НПП «Черемоський»;

НПП «Верховинський»;

НПП «Гуцульщина»;

НПП «Карпатський».

НПП «Вижницький»

НПП «Сколівські Бескиди»;

НПП «Зачарований край»;

НПП «Дермансько-Острозький»;

НПП «Кременецькі гори»;

НПП «Дністровський каньйон».

Загалом проект якісно підвищить присутність національних парків України в глобальній інформаційній системі Google Карт, надаючи нові можливості туристичній та природоохоронній сферам України.

Источник: kmu.gov.ua

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