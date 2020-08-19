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Мінекономіки: На динаміку інфляції впливатиме емісія гривні

Мінекономіки: На динаміку інфляції впливатиме емісія гривні

У Мінекономіки прогнозують зростання інфляції до кінця 2020 року, на її динаміку впливатиме посилення ролі кредитного каналу емісії грошей.

Про це йдеться в огляді департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

"У подальшому впродовж 2020 року очікується поступове зростання платоспроможного попиту, що дасть змогу отримати (з неістотними коливаннями) стримані темпи споживчої інфляції, які, з огляду на комплекс стримуючих чинників, будуть меншими, ніж прогнозувалося на початку року", - йдеться в огляді.

Зазначається, що емісія гривні, зокрема, використовуватиметься для підтримки бізнесу та запровадження антикризових заходів.

Ціни також зростатимуть через підвищення складової собівартості товару, зважаючи на понесені в період карантину збитки та зростання цін на світовому ринку.

Нагадаємо:

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні знизились на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%.

У річному вимірі інфляція за підсумками червня прискорилася до 2,4% з 1,7% в травні.

Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. - у другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року), прогнозують у НБУ.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Источник: epravda.com.ua

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