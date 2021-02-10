Мінекономіки прогнозує зниження експорту зернових на 20%

Міністерство економіки очікує загальне виробництво зернових та зернобобових у 2020/2021 маркетинговому році на рівні 65,5 млн тонн, водночас експорт впаде на 20,5%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прогнозний баланс Мінекономіки.

Так, експорт зернових очікується в обсязі 45,4 млн тонн, що на 20,5% менше за минулий маркетинговий рік.

Експорт пшениці скоротиться на 14,6% - до 17,5 млн тонн, кукурудзи - на 22,4%, до 23,5 млн тонн, і ячменю на 23,8% - до 3,82 млн тонн.

Згідно прогнозу, загальне виробництво зернових і зернобобових цього МР очікується на рівні 65,5 млн тонн.

Також у балансі зазначаються більші за прогнозовані на кінець МР запаси за окремими категоріями. Так, цукру залишилося 1,045 млн тонн проти прогнозованих раніше 0,2 млн тонн. Значні залишки має соняшник - 8,3 млн тонн проти 0,2 млн тонн прогнозованих. Сої залишилося 1,6 млн тонн.

Експорт олії соняшникової становив 2,2 млн тонн проти прогнозованих 5,5 млн тонн.

Источник: epravda.com.ua

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