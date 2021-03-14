Мінекономіки: Розблокування великої приватизації - це початок процесу інвестування та розвитку

11 березня заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді долучилася до круглого столу “Розблокування великої приватизації для залучення сталих інвестицій в економіку України”.

Також у заході взяли участь Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, народні депутати України Роксолана Підласа та Олексій Мовчан, представники Торгово-промислової палати, Американської торгівельної палати в Україні та U.S.-Ukraine Business Council.

“Уряд продовжує тримати курс на роздержавлення непрофільних активів. Усі нестратегічні, неефективні та збиткові підприємства мають бути приватизовані на прозорих аукціонах. Попри карантинні обмеження, сьогодні ми спостерігаємо величезний інтерес інвесторів. Так, завдяки малій приватизації у 2020 році державний бюджет отримав надходження від ФДМУ у розмірі майже 2,3 млрд грн. Настав час перейти на наступний етап - ухвалити закон, що дозволить розпочати аукціони великої приватизації й отримати нарешті шанс на їх відновлення та розвиток”, - зазначила Світлана Панаіотіді.

4 лютого Верховна Рада України голосами 284 народних депутатів підтримала урядовий законопроєкт 4543 про розблокування прозорих аукціонів великої приватизації в першому читанні, процес якої був зупинений рік тому через пандемію. Прийняття цього законопроєкту у другому читанні та в цілому ліквідує останній бар’єр на шляху залучення сталих інвестицій через велику приватизацію в економіку України.

Заступниця Міністра наголосила, що приватизація - це не одноразове надходження грошей від продажу, а початок великого процесу інвестування, розвитку та зростання добробуту всіх, хто дотичний до процесу - працівників, їх родин, міст та селищ.

Треба бути послідовними та також підтримати законопроєкт 4572 “Про внесення змін до Закону України “Про Фонд державного майна України” та інших законодавчих актів України щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального майна, які розроблені депутатами, спільно з експертами ФДМУ, “Прозорро.Продажі” та Мінекономіки. Це допоможе пришвидшити приватизаційні процеси шляхом удосконалення інституційного механізму приватизації.

Народна депутатка Роксолана Підласа зазначила, що зняття обмежень на продаж великих державних підприємств дозволить залучити до державного бюджету 12 млрд грн, саме така сума закладена у бюджет на 2021. Також нардеп Олексій Мовчан запевнив, що позиція профільних комітетів ВРУ незмінна - продовження процесу прозорого залучення інвестицій.

Представники бізнесу підкреслили, що продовження заборони на приватизацію великих державних підприємств має негативний вплив на їх інвестистиційну привабливість та зменшують вартість і також підтримали законопроєкти, запропоновані Мінекономіки та народними депутатами.

Источник: me.gov.ua

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