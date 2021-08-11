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Мінекономіки: Споживча інфляція уповільнилась у липні

Мінекономіки: Споживча інфляція уповільнилась у липні

У липні 2021 року споживча інфляція уповільнилася до 0,1% за місяць порівняно з 0,2% місяцем раніше. Найбільше здешевшали овочі (на 8,1%), одяг та взуття (на 5,2%).

Формування споживчих цін у липні повністю відповідало тренду домінування сезонного чинника, який обумовлював дефляційну динаміку в найвагоміших сегментах продовольчих товарів, одягу та взуття, і навпаки стимулював зростання цін і тарифів у послугах (ресторанні та готельні послуги подорожчали за липень на 1,2%, відпочинок і культура – на 0,7%).

Окрім того, на внутрішні ціни продовжує суттєво впливати фактор зовнішніх цін, що найбільш відчутно відображається на динаміці цін на паливо і мастила (2,7% за липень), і, як наслідок, стимулює зростання тарифів на транспорт (1,1% за липень).

У сегменті продовольчих товарів прискорюючий інфляцію фактор зовнішніх цін переважно нівелювався у липні за рахунок сезонного насичення ринку товарами власного виробництва із нетривалим терміном зберігання.

«До кінця року загальний тренд у динаміці споживчих цін не змінюватиметься і визначатиметься впливом зовнішніх цінових чинників та поступовим відновленням економічної активності після періоду значних карантинних обмежень», - прокоментував перший заступник Міністра економіки України Володимир Гринюк.

Источник: kmu.gov.ua

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