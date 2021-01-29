Мінекономіки та Посольство Німеччини домовились про співпрацю у сфері працевлаштування

27 січня 2021 року в Мінекономіки відбулась зустріч заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігоря Дядюри з керівником консульсько-правового відділу Посольства Німеччини в Україні Карстеном Маєр-Віфхаузеном та першим секретарем Посольства Франком Мюллером. Сторони обговорили питання покращення співпраці у працевлаштуванні українських працівників у Німеччині, зокрема, сезонних робітників у сільському господарстві.

Учасники зустрічі домовилися розглянути можливість укладення двосторонньої міжвідомчої угоди про співробітництво у сфері працевлаштування громадян обох країн. Текст проєкту такої угоди було передано представниками Посольства Німеччини в Україні.

“Німеччина входить до переліку країн, куди найбільше спрямовані потоки трудової міграції з України. Саме тому необхідно впорядкувати це питання та забезпечити соціальний захист громадян України. Угода між профільними відомствами України та Німеччини дозволить зробити процес працевлаштування прозорішим та безпечнішим, а також відкриє нові перспективи як перед українськими працівниками, так і німецькими роботодавцями”, - прокоментував заступник Міністра Ігор Дядюра.

Учасники зустрічі домовились про проведення консультацій для обговорення питань подальшої співпраці та підготовки відповідного проєкту документу.

Довідково:

За підсумками роботи за 9 місяців 2020 року 436 ліцензіатів надавали послуги з посередництва і за цей період ними було працевлаштовано за кордоном 61,9 тис. громадян України. Найбільші потоки трудової міграції були до Кіпру (12,3 тис. осіб), Польщі (10,1 тис. осіб), Німеччини (6,3 тис. осіб), Великої Британії (5,6 тис. осіб), Греції (4,7 тис. осіб), Ліберії (1,9 тис. осіб), Панами (1,8тис. осіб), Маршалових Островів (1,8 тис. осіб), Бельгії (1,6 тис. осіб), Литви (1,5 тис. осіб), Нідерландів (1,5 тис. осіб). Водночас дані кадрових агенцій відображають лише незначний сегмент трудової міграції громадян України за кордон, більшість працевлаштовуються без участі посередників.

За різними експертними оцінками за кордоном працює від 3 млн громадян України. Сприятливим сегментом трудової міграції громадян України за кордон є те, що сусідні європейські країни (такі, як Польща, Чехія, Німеччина) цілеспрямовано вживають заходів щодо спрощення процедури працевлаштування кадрів з України.

Источник: me.gov.ua

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