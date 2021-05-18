Мінекономіки впроваджує європейську практику маркування м’яса, оливкової олії та меду

Мінекономіки затвердило Порядок і спеціальні вимоги до маркування харчових продуктів, для яких обов'язковим є зазначення країни походження або місця походження. Відповідний наказ від 01.04.2021 року № 679 зареєстровано в Мін’юсті 06.05.2021.

Цей Порядок установлює правила зазначення «країни походження» або «місця походження» в маркуванні:

1) м'яса великої рогатої худоби, свіжого або охолодженого;

2) м'яса великої рогатої худоби, мороженого;

3) свинини свіжої, охолодженої та мороженої;

4) баранини і козлятини свіжої, охолодженої та мороженої;

5) їстівних субпродуктів великої рогатої худоби, свіжих або охолоджених, або морожених;

6) м'яса та їстівних субпродуктів свійської птиці;

7) меду;

8) необробленої оливкової олії (virgin olive oil) і оливкової олії екстра-класу (extra virgin olive oil).

Порядок застосовуватиметься до маркування вищезазначених харчових продуктів, вироблених в Україні або ввезених (пересланих) на митну територію України, на всіх етапах їх реалізації.

Дія Порядку не поширюватиметься на вказані вище харчові продукти, які призначені (вироблені) для особистого споживання.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію через 3 роки з дня набрання ним чинності.

Харчові продукти, для яких відповідно до цього наказу обов'язковим є зазначення країни походження або місця походження, які відповідають вимогам законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, що діяло до введення в дію цього наказу, але не відповідають вимогам цього наказу, можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку придатності.

«Наказ розроблено на основі вимог актів ЄС і він є ще одним кроком на шляху нашої євроінтеграції, а також створенні спільного ринку харчових продуктів з Європейським Союзом. Внаслідок прийняття наказу споживачі будуть отримувати більш детальну інформацію про країну або про місце походження харчових продуктів. Це також дозволить зменшити можливості для підробки і фальсифікації харчових продуктів», – зазначив заступник Міністра Сергій Глущенко.

Довідково:

Наказ відповідає наступним актам ЄС:

1) Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1760/2000 від 17 липня 2000 року про запровадження системи ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та маркування яловичини і продуктів із неї, а також про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 820/97 від 21 квітня 1997 року;

2) Регламент Комісії (ЄС) № 1825/2000 від 25 серпня 2000 року про запровадження докладних правил для застосування Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1760/2000 від 17 липня 2000 року стосовно маркування яловичини і продуктів із неї;

3) Регламент Комісії (ЄС) № 1337/2013 від 13 грудня 2013 року, що встановлює правила застосування Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1169/2011 стосовно зазначення країни походження або місця походження для свіжого, охолодженого та замороженого м’яса свиней, овець, кіз та птиці;

4) Директива Ради 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року стосовно меду;

5) Імплементаційний Регламент Комісії № 29/2012 від 13 січня 2012 про торгівельні стандарти для оливкової олії.

Источник: me.gov.ua

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