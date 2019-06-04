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Мінекономрозвитку обрало нового директора заводу “Електроважмаш”

Мінекономрозвитку обрало нового директора заводу “Електроважмаш”

В Мінекономрозвитку відбувся конкурс на заміщення посади директора ДП “Завод “Електроважмаш”. В конкурсі переміг Дмитро Костюк, який з серпня 2015 року виконував обов’язки директора підприємства.

Дмитро Костюк має загальний стаж роботи 10 років, 7 з яких на керівних посадах. Отримав вищу освіту за спеціальностями економічна теорія та економіка підприємства.

На посаді виконуючого обов’язки директора ДП «Завод «Електроважмаш», Дмитро Костюк керував розробкою короткострокової і середньострокової стратегії розвитку підприємства, здійснював управління процесами оптимізації організаційної структури підприємства, впровадження фінансового та інвестиційного планування, пошуку нових клієнтів та ринків збуту.

Згідно з конкурсною пропозицією Дмитра Костюка, у 2016 році під його керівництвом як виконуючого обов’язки директора, були здійснені антикризові заходи, результатом яких стало зменшення збитковості ДП «Завод «Електроважмаш» в 7 разів, а також погашення кредитної заборгованості перед банками на 30 млн грн.

Довідково

ДП «Завод «Електроважмаш» - єдине в Україні та одне з найбільших у Східній Європі підприємств електричного машинобудування, що виготовляє генератори для ТЕС, ГЕС, АЕС, тягові електродвигуни та генератори для залізничного та міського електротранспорту, великі електродвигуни для металургійних та гірничодобувних підприємств. Підприємство має повний замкнутий цикл виробництва, включаючи власний конструкторський підрозділ, випробувальний центр, та лабораторію.

Завод є експортно-орієнтованим підприємством - частка експорту складає більше 70% загального виробництва. Основні споживачі продукції заводу розташовані в країнах СНД, Європи, Азії, Африки, Південної Америки. Загалом, продукція експлуатується в більш ніж 50 країнах світу. Поточна чисельність персоналу - 3 850 чоловік.

Источник: me.gov.ua

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