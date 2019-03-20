Мінекономрозвитку опублікувало звіт про результати роботи за 2018 рік

Мінекономрозвитку опублікувало звіт про результати своєї діяльності за 2018 рік. З моменту запровадження Стратегічного планування діяльності Мінекономрозвитку на три роки та Уряду це вже третій річний звіт, підготовлений спеціалістами Міністерства.

Так, 24 липня 2017 року за ініціативи Першого віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва було ухвалено Стратегічний план діяльності Мінекономрозвитку на 2017-2020 роки з обов’язковою щорічною його актуалізацією на один рік вперед.

“Наша місія - створювати умови для забезпечення конкурентоспроможності економіки України. Це основа для стійкого економічного зростання та підвищення якості життя громадян. Стратегічне планування дозволяє Мінекономрозвитку забезпечити системне виконання ключових завдань на середньострокову перспективу, сприяє більш прогнозованій економічній політиці та кращій координації роботи органів державної влади, бізнесу, галузевих асоціацій та громадянського суспільства у досягненні вагомих завдань та результатів”, - відзначив Степан Кубів

З метою реалізації названої місії та пріоритетних завдань в економічному блоці, які містяться в Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Мінекономрозвитку визначило три стратегічні цілі власної діяльності:

Розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу;

Створення умов для технологічного прориву;

Створення умов для економічної незалежності.

Кожен із щорічних звітів про результати роботи Мінекономрозвитку містить структуровану інформацію відповідно до цілей та результатів, яких вдалось досягти протягом звітного періоду, а також труднощів у процесі виконання поставлених завдань.

Із тим, що вдалось і що не вдалось Мінекономрозвитку у 2018 році, ви можете ознайомитись більш детально за посиланням: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=5ab7e1e4-e9a5-4c0c-b53a-69d1788c327a&tag=ZvitiProDiialnist

Источник: me.gov.ua

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