Мінекономрозвитку провело дослідження секторальної стратегії розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в 2019 - 2023 роках

В рамках виконання Експортної стратегії України Мінекономрозвитку у співпраці з бізнесом та Міжнародним торговельним центром (ІТС) за підтримки уряду Німеччини провело дослідження для розробки секторальної стратегії розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в 2019-2023 роках.

Ознайомитись із результатами дослідження у вас є можливість за посиланням - http://bit.ly/301D8DG.

Серед стратегічних завдань підтримки української ІТ-галузі, зафіксованих у проекті Експортної стратегії, є розбудова зручної для користування екосистеми підтримки виробників ІТ-продуктів та послуг, посилення національної та міжнародної впізнаваності української ІТ-індустрії для просування України як привабливої локації для інвесторів, а також для розширення можливостей експорту ІТ-послуг та продуктів.

Мінекономрозвитку спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) створили і запустили платформу TechUkraine, що створює можливості для комплексної підтримки та промоції українського ринку ІТ через посилення співпраці та координації на її базі між усіма зацікавленими сторонами.

Платформа TechUkraine є компонентом реалізації секторальної стратегії розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Платформа TechUkraine надає можливості обміну знаннями про стартап екосистеми світу, щодо створення нових ініціатив в Україні та кооперації вже наявних. Зокрема, вона надасть доступ українським компаніям і стартапам до мережі потенційних партнерів з інших країн світу, а також до бази даних найкращих світових зразків і практик ведення технологічних бізнесів.

Ознайомитись із можливостями платформи ви можете за посиланням - https://techukraine.org/.

TechUkraine інформаційно підтримуватиме та супроводжуватиме на міжнародному рівні заходи ІТ-сектору, організовані в Україні, а також міститиме великий каталог ІТ-компаній України та світу.

Оператором платформи буде ГО “TechUkraine”, яка окрім того, буде займатись підготовкою “стартапів” до виходу на зовнішні ринки та реалізовувати інші ініціативи для підтримки українського ІТ сектору.

Довідково

Українська ІТ-галузь є одним із пріоритетних секторів Експортної стратегії України. Вона є другим експортним напрямком в Україні за об’ємом притоку іноземної валюти - $4,5 млрд в 2018 році. ІТ-сфера налічує близько 180 000 високопрофесійних фахівців і більше 4000 технологічних компаній за даними DOU.ua станом на кінець 2018 року.

Источник: me.gov.ua

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