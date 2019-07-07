Мінекономрозвитку шукає старшого експерта з комунікацій до Команди з підтримки реформ

Мінекономрозвитку запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади Старшого експерта з комунікацій в Команду з підтримки реформ (Reform Support Team).

Команда з підтримки реформ - це команда українських професіоналів (не державних службовців), яка надає цільову технічну підтримку Міністерству в розробці та імплементації пріоритетних реформ. Консультанти Команди з підтримки реформ надають допомогу з розробки та реалізації пріоритетних стратегій та програм реформ, одночасно зміцнюючи зв'язки та партнерські стосунки між пріоритетними напрямами роботи Міністерства та відповідними програмами з донорської підтримки.

Зацікавлені професіонали зі сфер діяльності, які задовольняють зазначеним в оголошенні вимогам (будь ласка, зверніться до опису вимог до вакансій), запрошуються подати власні заявки на посаду:

• Старший експерт з комунікацій - http://bit.ly/2Kwz5f7.

Кандидати повинні надіслати всі необхідні документи англійською мовою на електронну пошту: rstrecruiting2017@gmail.com не пізніше 22 липня 2019 року.

Пакет необхідних документів має містити:

• заповнену аплікаційну форму (завантажити можна тут: http://bit.ly/2j1CS77);

• щонайменше одну професійну рекомендацію (від керівника/менеджера). Допускаються рекомендації іншими мовами. В такому разі до документа має долучатись переклад англійською;

• резюме апліканта.

До розгляду будуть прийматись лише заявки, що містять повний перелік вказаних документів.

Відібрані кандидати будуть запрошені пройти тестування, що проходитиме у м. Київ за адресою вулиця Грушевського 12/2. Особиста присутність для участі в тестуванні обов’язкова.

Після успішного проходження тестування відібраних кандидатів буде запрошено на інтерв’ю.

У випадку виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтесь на rstrecruiting2017@gmail.com.

Джерелом фінансування проекту є Мультидонорський рахунок для стабілізації та сталого розвитку України (MDA) Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), грантодавцями якого є: Данія, Європейський Союз, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія та США. Будь ласка, зверніть увагу на те, що відбір кандидатів і підписання контрактів буде здійснюватись відповідно до процедур MDA та наявності фінансування.

Источник: me.gov.ua

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