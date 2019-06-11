Мінекономрозвитку відкрило перші вакансії в Агенції ДПП

Мінекономрозвитку запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад аналітика консолідованої інформації, провідного бухгалтера, начальника відділу супроводження та юриста в Агенцію з питань підтримки державно-приватного партнерства (Агенція ДПП).

Зацікавлені професіонали можуть ознайомитись із описом вимог до вакансій і подати власні заявки на посади:

Аналітик консолідованої інформації - http://bit.ly/2KFyGpN,

Провідний бухгалтер - http://bit.ly/2XEIXX4,

Начальник відділу супроводження - http://bit.ly/2F17f5Y,

Юрист - http://bit.ly/31onW4Y.

Кандидати повинні надіслати свої резюме, вказавши слово “резюме” і назву вакансії у назві листа на електронну адресу: pppunit@me.gov.ua.

Кінцевий термін подання резюме: 19 червня 2019 року.

Просимо звернути вашу увагу на:

У зв’язку з великою кількістю заявок, Агенція контактуватиме лише з кандидатами, які запрошені на співбесіду,

Агенція залишає за собою право повторно розмістити оголошення про вакансію, так само як скасувати конкурс на заміщення вакансії,

В супровідному листі до свого резюме слід надати згоду на використання Ваших персональних даних для процесу пошуку персоналу: «Відповідно до Закону України про захист персональних даних надаю ДO «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» свою згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в резюме».

Довідково

Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (Агенція ДПП) заснована на державній власності та належить до сфери управління Мінекономрозвитку. Основною функцією Агенції є здійснення заходів, спрямованих на підготовку до реалізації в Україні якісних та інвестиційно-привабливих проектів ДПП у різних сферах економіки.

Агенція ДПП залучена до процесу ідентифікації проектів, допомагає в підготовці концептуальних записок та ТЕО, а також залучає місцевих та міжнародних консультантів. Окрім цього Агенція організовує та проводить тренінги, конференції, семінари та інші заходи, направлені на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП.

Источник: me.gov.ua

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