Мінекономрозвитку запропонувало ЦВК два шляхи розв’язання проблеми з закупівлями на дострокових парламентських виборах

29 травня відбулась нарада щодо здійснення публічних закупівель для проведення дострокових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року. Нарада пройшла під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва, за участі представників ЦВК, Мінекономрозвитку, Мін’юсту, Адміністрації Президента, Верховної Ради та інших.

Відео-запис наради доступний за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=fhaOVSXSi5I&feature=youtu.be

Під час наради Степан Кубів заявив: “Принципова позиція Уряду та Мінекономрозвитку - дострокові вибори народних депутатів мають відбутися у визначений Президентом день – 21 липня 2019 року”.

Як відомо, Центральна виборча комісія виступає за внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”, оскільки строки проведення процедури закупівель можуть перевищувати терміни виборчого процесу. На думку Мінекономрозвитку, виведення ЦВК з-під дії Закону суперечить європейській практиці та може призвести до здійснення закупівель у непрозорий, неефективний спосіб, а також створить умови для зловживань під час укладення та виконання договорів закупівель.

“Повне виведення ЦВК з-під дії Закону «Про публічні закупівлі» означає, що інформація про закупівлі цього замовника буде недоступна громадськості”, - пояснив Степан Кубів. - “Закупівлі ЦВК для проведення чергових виборів Президента України 31 березня засвідчили можливість застосування вимог чинного Закону «Про публічні закупівлі» до виборчого процесу. Так, ЦВК успішно провели понад 80 процедур закупівель для підготовки виборів Президента України. Завдяки використанню конкурентних процедур закупівель тільки на центральному рівні ЦВК заощадило для державного бюджету близько 10 млн гривень, деякі окружні виборчі комісії зекономили більше мільйона гривень кожна”.

Для того, щоб ЦВК здійснити закупівлі вчасно та відповідно до норм чинного законодавства, Мінекономрозвитку запропонувало два шляхи розв’язання проблеми.

Як зазначив Степан Кубів, Мінекономрозвитку підготувало Наказ №898 від 24 травня 2019 року, який дозволить ЦВК розбити великі закупівлі на менші та провести переговорні процедури. При цьому вся інформація про обсяги закупівлі та виконавців договору буде відображена у системі електронних закупівель Prozorro. Наказ буде заюстований та набуде чинності найближчим часом, як тільки ЦВК погодить його текст.

Друга пропозиція Мінекономрозвитку - ухвалити компромісний законопроект про внесення змін до Закону «Про публічні закупівлі», який перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов тиждень тому офіційно направив Голові Верховної ради та Голові комітету економічної політики. Цей законопроект був розроблений Мінекономрозвитку та запропонований для реєстрації народним депутатам, оскільки процедура подання законопроекту від Уряду є тривалою і не може бути зараз застосована. Законопроект тимчасово, а саме на період проведення дострокових виборів до Парламенту, виводить ЦВК з-під дії закону «Про публічні закупівлі». Не зважаючи на те, що така практика суперечить відповідним директивам ЄС, Мінекономрозвитку висловило готовність піти на зустріч ЦВК у цьому питанні.

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов у своєму виступі запевнив усіх присутніх в цілковитій готовності Мінекономрозвитку оперативно реагувати на пропозиції та можливі форс-мажорні проблеми ЦВК, надати відповідні роз‘яснення та консультації, а також, за потреби, додатково провести навчання для працівників ЦВК та ОВК.

“Вибори для нас є пріоритетом, і від цього ми маємо відштовхуватись. Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, кожна окружна дільниця у разі потреби може здійснювати закупівлі самостійно. Якщо, наприклад, дільниці не вистачає в необхідній кількості печаток чи скриньок для голосування, її представники можуть самостійно оперативно закупити їх у короткі терміни, це допорогові закупівлі, які можна зробити за 2-3 дні. Під час підготовки до Президентських виборів ми не фіксували серйозних проблем і порушень системного характеру у проведенні тендерів виборчими дільницями, переконані, що аналогічним способом ми проведемо і закупівлі на позачергових парламентських виборах”, - заявив Максим Нефьодов.

Источник: me.gov.ua

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