Мінфін: Держбюджет2020 перевиконано по доходам

Річні показники наповнення бюджету в 2020 р. забезпечено у повному обсязі, незважаючи на складну ситуацію на початку року (в січні-квітні недонадходження до загального фонду становили 44,2 млрд грн).

Станом на 01.01.2021 на рахунках Держказначейства рекордна сума коштів за останні 10 років – 70.7 млрд грн (на ЄКР 12 млрд грн та на рахунках в іноземній валюті 58,7 млрд грн). І це при тому, що 2020-й був кризовим роком у всьому світі через пандемію коронавірусу.

Це свідчить, що країні вдалось справитись з COVID-викликами. Держава гарантує, що всі необхідні видатки будуть профінансовані у повному обсязі.

Так, за оперативними даними Державної казначейської служби, у 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%.

За платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 507,5 млрд грн, або 110,7%, що на 49,2 млрд грн більше від річного розпису. При цьому відшкодування ПДВ склало 143,1 млрд гривень.

Основними платежами, за рахунок яких відбулось перевиконання, стали:

● податок на додану вартість (+40,2 млрд грн), в першу чергу за рахунок удосконалення роботи системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків, ліквідації схем з податку на додану вартість,

● податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+6,0 млрд грн),

● акцизний податок з виробленої в Україні продукції (+4,8 млрд грн).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 297,0 млрд грн, або 91,2% від річного розпису. При цьому розпис на грудень 2020 року Держмитслужбою було перевиконано на 23,5%, або +6,2 млрд гривень.

Перевиконання річних планових показників за доходами загального фонду державного бюджету, активна і успішна робота Уряду у грудні 2020 року щодо залучення ресурсів на внутрішніх і зовнішніх ринках, дали можливість покращити порівняно із попередніми місяцями рівень фінанування видатків бюджету.

Так, за оперативними даними ДКСУ за 2020 рік видатки за загальним фондом державного бюджету становили 1098,3 млрд грн, або 96,7% річного розпису (за січень-листопад 2020 року розпис видатків загального фонду було виконано лише на рівні 90,3%). При цьому, соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

За 2020 рік загальний фонд державного бюджету було виконано із дефіцитом у сумі 215,5 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі у сумі 274,5 млрд гривень.

За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2020 рік становили 621,5 млрд грн, або 93,8 % від запланованих на цей період.

Всього державні внутрішні запозичення за 2020 рік склали 389,2 млрд грн (94,6 % від плану), в тому числі:

● від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 382,4 млрд грн, в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 130,8 млрд грн (3,9 млрд дол. США та 0,8 млрд євро);

● здійснено випуск ОВДП в обсязі 6,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій АТ «Укрексімбанк».

● Із зовнішніх джерел за цей період залучено 232,3 млрд грн (92,4 % від плану), у тому числі:

● 33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів в євро під 4,375% річних;

● 8,2 млрд грн (291,0 млн дол.США) отримання коштів позик МБРР в рамках проєктів «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19 в рамках Проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення»;

● 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;

● 15,0 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів позики в рамках макрофінансової допомоги ЄС;

● 55,4 млрд грн (2,0 млрд дол. США) шляхом розміщення 12-річних євробондів в дол. США під 7,253% річних, у т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд дол. США) для здійснення правочину за державним боргом з дострокового погашення/викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року;

● 9,0 млрд грн (328,8 млн дол. США) шляхом приватного розміщення додаткового випуску єврооблігацій 2015 року другої серії з метою здійснення правочину з державними деривативами;

● 8,3 млрд грн (250,0 млн євро) шляхом залучення кредитних коштів від Cargill Financial Services International, Inc.

● 16,7 млрд грн (0,6 млрд дол.США) шляхом дорозміщення 12-річних ОЗДП 2020 року під 7,253% річних;

● 9,6 млрд грн (340,7 млн дол. США) шляхом залучення кредитних коштів від Deutsche Bank AG London.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2020 рік склали 385,5 млрд грн (99,7 % плану), платежі з обслуговування – 119,6 млрд грн (88,0% плану).

Источник: mof.gov.ua

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