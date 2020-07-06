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Мінфін: Для ліквідації наслідків, спричинених повінню в західних областях України, регіонам уже перераховано 754 млн грн

Мінфін: Для ліквідації наслідків, спричинених повінню в західних областях України, регіонам уже перераховано 754 млн грн

3 липня 2020 року Казначейством перераховано 754 млн грн для здійснення першочергових (невідкладних заходів), на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у червні на територіях Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Виділені кошти з резервного фонду Державного бюджету розподілені відповідно до потреб кожної із зазначених областей, а саме для:

● Закарпатської облдержадміністрації – 30 млн грн;

● Івано-Франківської облдержадміністрації – 480 млн грн;

● Львівської облдержадміністрації – 10 млн грн;

● Чернівецької облдержадміністрації – 30 млн грн;

● Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів – 122 млн грн (для Державного агентства водних ресурсів – 92 млн грн та Державного агентства лісових ресурсів – 30 млн грн);

● Міністерства внутрішніх справ – 82 млн грн (для Державної служби з надзвичайних ситуацій – 41 млн грн, Національної гвардії – 22 млн грн та Національної поліції – 19 млн грн).

Источник: mof.gov.ua

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