Мінфін: ефективне управління держборгом створює сприятливі умови для зниження ставки запозичень

Імплементація Мінфіном низки заходів та ініціатив, передбачених Середньостроковою стратегією управління держборгом, сприяє досягненню макроекономічної стабільності та зменшення фіскальних ризиків. Зміцнення відносин з інвесторами, розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів та покращення рейтингу України як позичальника є результатом виваженої та послідовної боргової політики, що вже знаходить своє відображення у статистичних показниках.

Так, ефективне управління державним боргом створило сприятливі умови для зниження ставки запозичень за короткостроковими ОВДП в гривні з 19,5% до 18,5%. Така тенденція, що спостерігалася з кінця квітня, була також зумовлена позитивними очікуваннями інвесторів. Крім цього 25 квітня відбулося зниження облікової ставки НБУ з 18% до 17,5%.

За неповних 5 місяців на внутрішньому ринку Мінфін залучив 147 млрд грн. Завдяки цьому вдалось профінансувати держбюджет в запланованих обсягах. Протягом цього періоду зросли обсяги інвестування в ОВДП нерезидентів, комерційних банків та фізичних осіб.

З початку року портфель нерезидентів в ОВДП зріс більше ніж у 6 разів і на сьогодні становить близько 39,7 млрд грн.

Вкладення в ОВДП фізичних осіб також демонструють позитивну динаміку. За минулий рік цей показник збільшився в чотири рази (з 1,5 млрд грн до 6,0 млрд гривень) і на сьогодні становить 9 млрд грн.

Із загальної суми запозичень на внутрішньому ринку 37,2 млрд грн та 502 млн дол. США залучено в інструменти, термін обігу яких довше одного року.

Мінфін продовжує працювати над спрощенням доступу іноземних інвесторів до внутрішнього ринку. Зокрема, найближчим часом очікується запуск повноцінної співпраці з міжнародним депозитарієм цінних паперів Clearstream. Крім того, в цей період завершується тестування проведення первинних розміщень на аукціонній платформі Bloomberg для подальшого використання її при розміщенні ОВДП.

Источник: minfin.gov.ua

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