Мінфін: Понад 461 млн гривень цьогоріч буде спрямовано з держбюджету на проведення ЗНО в безпечних умовах

Для Мінфіну надзвичайно важливо гарантувати здобувачам освіти і працівникам на пунктах тестування якісне та безпечне проведення ЗНО.

Цьогоріч у держбюджеті на проведення ЗНО буде спрямовано понад 461 млн гривень, із них:

- 232 млн грн на заробітну плату фахівців, залучених до організації та проведення оцінювання;

- 209 млн грн на функціонування Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів для забезпечення проведення ЗНО;

- 20 млн грн на придбання захисних засобів, а також засобів для дезінфекції рук учасників ЗНО та осіб, які його забезпечуватимуть, дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь.

Довідково:

З 21 травня до 16 липня в Україні буде проведено зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, для проходження ЗНО у 2021 році зареєстровано понад 389 тис. осіб, серед них 219,6 тис осіб – випускники закладів загальної середньої освіти цього року, що становить 56,4% від загальної кількості зареєстрованих осіб.

Источник: mof.gov.ua

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