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Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін розробив та представляє в доступних інфографіках головні цифри проекту державного бюджету на 2021 рік.

Бюджет 2021 року по-суті є «Бюджетом можливостей для розвитку»: можливостей для підтримки наших громадян та бізнесу в умовах «перезапуску» економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби.

Бюджет 2021 року є реалістичним та збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який було ухвалено Урядом у липні поточного року та направлений у Верховну Раду.

Текст документу є і на сайті ВР та Мінфіну, і опублікований в газеті «Урядовий кур’єр», а також щоденно комунікується членами Уряду, аби максимально доступно пояснити всім бажаючим логіку розрахунків і виділення тих чи інших пріоритетів. Із презентацією проекту #Бюджет2021 можна ознайомитись за посиланням.

У доступних інфографіках ми детально показали основні цифри пріоритетних напрямків бюджету, а саме:

● Фінансування охорони здоров’я;

● Фінансування залізничних пасажирських перевезень;

● Якісна освіта;

● Цифровізація галузей економіки;

● Соціальний захист;

● Сучасна культура;

● Спорт високих досягнень;

● Національна безпека і оборона;

● Підтримка АПК;

● Підтримка розвитку регіонів.

ІНФОГРАФІКИ до проекту держбюджету на 2021 рік можна завантажити тут

Детальніше можна ознайомитися нижче в інфографіках:

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ

Источник: mof.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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