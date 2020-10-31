Мінфін представляє головні цифри бюджету-2021 в доступних ІНФОГРАФІКАХ
Мінфін розробив та представляє в доступних інфографіках головні цифри проекту державного бюджету на 2021 рік.
Бюджет 2021 року по-суті є «Бюджетом можливостей для розвитку»: можливостей для підтримки наших громадян та бізнесу в умовах «перезапуску» економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби.
Бюджет 2021 року є реалістичним та збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який було ухвалено Урядом у липні поточного року та направлений у Верховну Раду.
Текст документу є і на сайті ВР та Мінфіну, і опублікований в газеті «Урядовий кур’єр», а також щоденно комунікується членами Уряду, аби максимально доступно пояснити всім бажаючим логіку розрахунків і виділення тих чи інших пріоритетів. Із презентацією проекту #Бюджет2021 можна ознайомитись за посиланням.
У доступних інфографіках ми детально показали основні цифри пріоритетних напрямків бюджету, а саме:
● Фінансування охорони здоров’я;
● Фінансування залізничних пасажирських перевезень;
● Якісна освіта;
● Цифровізація галузей економіки;
● Соціальний захист;
● Сучасна культура;
● Спорт високих досягнень;
● Національна безпека і оборона;
● Підтримка АПК;
● Підтримка розвитку регіонів.
ІНФОГРАФІКИ до проекту держбюджету на 2021 рік можна завантажити тут
Детальніше можна ознайомитися нижче в інфографіках:
Источник: mof.gov.ua