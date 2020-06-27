Мінфін презентував Концепцію запровадження особливих умов оподаткування податком на прибуток підприємств

25 червня у Міністерстві фінансів відбулася зустріч з представниками бізнес-спільноти. На зустрічі Міністр фінансів Сергій Марченко, заступники Міністра Світлана Воробей та Юрій Драганчук, Директор Департаменту митної політики Олександр Москаленко дали відповіді на найбільш актуальні питання податкової та митної сфери, які хвилюють представників бізнес-асоціацій.

Міністр фінансів Сергій Марченко, відкриваючи робочу нараду, відзначив нагальність питань, пов’язаних із податковою і митною тематикою, та запропонував сконцентрувати обговорення на тих діях, які Міністерство фінансів України безпосередньо має можливість вжити найближчим часом, а також питаннях, врегулювання яких потребує змін.

«Нам важливо напрацьовувати всі законодавчі зміни по податковому і митному напрямках спільно з представниками бізнес-середовища, адже ми зацікавлені в тому, щоб сумлінному бізнесу було комфортно працювати в нашій країні. Наше завдання - створити максимально комфортні умови для розвитку підприємництва, при цьому забезпечивши баланс між економічними інтересами бізнесу та держави» - зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Також під час зустрічі було презентовано Концепцію запровадження особливих умов оподаткування податком на прибуток підприємств. Світлана Воробей пояснила, що сьогодні в парламенті знаходяться законопроекти про запровадження податку на виведений капітал. Це важлива ініціатива, яка має переваги як для бізнесу, так і держави, але й несе ризики. Ключовим ризиком є значні втрати бюджету в перші роки його запровадження.

За попередніми оцінками запровадження цієї моделі з 2021 року може призвести до прямих втрат бюджету щонайменше у короткостроковій перспективі з розрахунку у сумі близько 53 млрд грн.

Водночас, важливою є умова щодо дотримання фіскальної нейтральності зміни моделі оподаткування. «Приймати модель податку на виведений капітал в чистому вигляді в умовах, в яких держава існує сьогодні, неможливо, - зауважила пані Воробей, - Тому ми пропонуємо запровадити спеціальний податок на прибуток підприємств для платників в межах окремих регіонів, в яких є незначні надходження цього податку».

За експертною оцінкою сума втрат надходжень податку на прибуток підприємств від запровадження такої моделі оподаткування може скласти близько 1,0 млрд гривень в перший рік запровадження, але з іншого боку це дасть додаткові стимули для розвитку бізнесу і не так сильно вплине на бюджет.

Законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств» вже оприлюднено на сайті Мінфіну. https://www.mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2020-410

Багато питань піднімалось і щодо ефективної роботи митниці та посилення заходів по запобіганню корупції. Зокрема, була озвучена думка про необхідність достойної оплати праці митників. Заступник Міністра Юрій Драганчук зазначив, що реформування митниці залишається одним із пріоритетів роботи Мінфіну, і на сьогодні вже здійснено цілу низку важливих кроків у цьому напрямі.

«Планом заходів з підвищення ефективності роботи митниці, у тому числі, передбачено поступовий перехід митників на контрактну службу. Важлива не тільки професійна підготовка, але і доброчесність працівників. На сьогодні вже здійснено низку першочергових кроків для інституціонального відродження Держмитслужби. Зараз ми хочемо побачити результати роботи оновленої митниці, восени буде проведена атестація, а також ми отримаємо відгуки бізнесу, і тоді будемо говорити про підвищення базової зарплати та запровадження бонусної системи», – наголосив Юрій Драганчук

В завершенні Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Мінфін і надалі дотримуватиметься підходу щодо проведення зустрічей з бізнес-спільнотою, обговорюючи пріоритетні питання та ініціативи. Формування чіткого порядку денного та залучення усіх зацікавлених сторін допомагає Міністерству отримувати актуальну інформацію про проблеми і пропозиції по їх вирішенню.

Міністерство фінансів подбало про дотримання карантинних заходів безпеки та дистанції під час заходу.

Источник: mof.gov.ua

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