Мінфін: Ротації митників на митних постах будуть проводитись за рандомним принципом

5 червня у Міністерстві фінансів відбулось засідання колегії Державної митної служби України за участю Міністра фінансів Сергія Марченка, заступника Міністра Юрія Драганчука та в.о. Голови Держмитслужби Ігоря Муратова. Також на заході були присутні народні депутати України і керівники територіальних органів Держмитслужби.

Обговорювали реалізацію завдань із наповнення держбюджету. Зокрема, за результатами роботи у травні митницями перераховано до бюджету 27 млрд грн (виконано 85,2% плану). Найкращі індикативні показники виконання по системі у 5 митниць - Буковинська 107%, Чорноморська 101%, Поліська 91%, Галицька 89%, Азовська 87%.

Також Держмитслужба прозвітувала про стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил впродовж 5 місяців 2020 року. Як зазначив заступник Міністра фінансів Юрій Драганчук, «зрушення в напрямку боротьби з контрабандою і тіньовими схемами на митниці уже є. План заходів з ліквідації таких явищ у системі митних органів поступово втілюється в життя і показує свою ефективність. Безумовно, докорінно змінити систему неможливо за один-два місяці. Однак ми будемо дотримуватись цього курсу до тих пір, поки повністю не очистимо митницю від корупції і контрабанди».

Також на колегії було представлено двох новопризначених заступників голови Держмитслужби – Андрія Павловського та Владислава Суворова.

За результатами засідання колегії Міністр дав низку доручень керівнику Держмитслужби, серед яких – збільшення надходжень від митних платежів до державного бюджету до 100-відсоткового виконання плану та розробка механізму ротації митників на митних постах за рандомним принципом. Така практика має значно зменшити вплив людського фактору під час здійснення митних процедур та, відповідно, послабити корупційну складову.

Мінфін і надалі буде щоденно проводити моніторинг роботи митної служби та оперативно реагувати на будь-які спроби протидії реформуванню митниці.

Источник: kmu.gov.ua

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