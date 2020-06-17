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Мінфін розробив механізм повернення коштів за пробне ЗНО

Мінфін розробив механізм повернення коштів за пробне ЗНО

За дорученням Президента України Володимира Зеленського Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, що не відбулось у пунктах тестування у звʼязку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет. Незважаючи на те, що 85% цих коштів було спрямовано на друк зошитів для тестування, Уряд прийняв рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі.

Так, близько 52 млн гривень будуть найближчим часом перераховані на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти України (далі – УЦОЯОУ).

Мінфін напрацював максимально спрощений механізм повернення цих коштів, відповідно до якого необхідно буде звернутись до регіонального відділення УЦОЯОУ із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти чи його батьки хочуть отримати кошти.

Найближчої середи зазначений механізм має бути схвалений на засіданні Уряду і після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти одразу надійдуть на рахунки розпорядників.

Истчоник: mof.gov.ua

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