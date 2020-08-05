Мінфін систематизує інформацію щодо використання коштів Фонду боротьби з COVID-19

Мінфін на постійній основі забезпечує висвітлення інформації про фінансовий стан Фонду, отримувачів коштів, цілі та обсяги їх використання. Відсьогодні Міністерство фінансів запускає на офіційному сайті спеціальний розділ, де буде міститися уся актуальна інформація щодо використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 та повний перелік нормативно-правових актів, які регулюють діяльність та виділення коштів Фонду. Інформація щодо використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 буде оновлюватися регулярно. Детальніша інформація за посиланням. Ознайомитися з фінансовими показниками діяльності Фонду можна на оновленому дашборді (аналітичній панелі), де міститься детальна інформація про напрями виділення коштів та пріоритетні заходи, а також касові видатки по них. Крім того, за допомогою фільтрів ви можете переглянути інформацію в розрізі окремих сфер або головних розпорядників коштів.