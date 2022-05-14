Мінфін США нагадав іноземним банкам, чому не слід допомагати рф обходити санкції

Адміністрація США застерігає іноземні банки щодо неприпустимості допомагати росії обходити санкції - за це фінустанови отримують такі ж санкції та ризикують втратити доступ до ринків США та Європи.

Про це передає Укрінформ з посиланням на The New York Times.

Якщо компанії підтримуватимуть російські підприємства чи олігархів, на які накладено фінансові обмеження через війну в Україні, вони ризикують втратити доступ до ринків США та Європи.

Про це у п'ятницю сказав заступник міністра фінансів США Адевале Адеємо під час приватних зустрічей з представниками міжнародних банків у Нью-Йорку.

«Якщо ви надаєте матеріальну підтримку фізичній або юридичній особі, яка перебуває під санкціями, ми можемо поширити наш санкційний режим на вас і використовувати наші інструменти для переслідування, - сказав Адеємо. - Я хочу дати зрозуміти цим установам, які перебувають у країні, та іншим країнам, котрі, можливо, не вжили санкційних заходів: Сполучені Штати, наші союзники та партнери готові діяти, якщо ті вчиняють дії, що порушують наші санкції».

Адеємо наголосив, що американські банки ретельно стежать за тим, щоб не порушувати санкції, але фізичні та юридичні особи росії шукають обхідні шляхи для створення трастів і використання проксі-серверів. Він також вказав на фірми, які можуть надавати підтримку підсанкційним олігархам у їхніх спробах перемістити свої яхти в різні порти для уникнення їх арешту.

Більшість юрисдикцій дотримуються санкцій, але деякі, наприклад Об'єднані Арабські Емірати, продовжують надавати притулок для російських активів. Яхти кількох російських олігархів були пришвартовані в Дубаї, зазначив посадовець.

Зазначається, що на зустрічі, організованій Інститутом міжнародних банкірів, були присутні представники фінансових установ Китаю, Бразилії, Ірландії, Японії та Канади.

Источник: ukrinform.ua

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