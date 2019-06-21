Мінфін США покарав росіян за порушення санкцій проти Північної Кореї

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російської організації, яка здійснювала фінансові операції з північнокорейськими установами в обхід введених раніше санкцій США і ООН.

Про це заявили в середу в американському мінфіні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс управління іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти російської установи, яка допомагала Північній Кореї уникати обмеженого доступу до міжнародної фінансової системи", - зауважили в мінфіні.

При цьому уточнюється, що рішення було прийнято на підставі указу президента США 13382 проти ТОВ "Російське фінансове товариство".

Як зазначили в американському відомстві, ця організація "надавала або намагалася надавати фінансові, матеріальні, технологічні чи інші види підтримки, а також товари чи послуги, для північнокорейської компанії Dandong Zhongsheng та інших установ КНДР, які вже перебувають у чорному списку.

"Мінфін продовжує виконувати чинні санкції США та ООН проти фізичних та юридичних осіб в Росії й інших країнах, які сприяють незаконній торгівлі з Північною Кореєю. Ті, хто намагається обійти їх, щоб забезпечити КНДР доступом до міжнародних фінансових ринків, ставлять себе під значний ризик санкцій", - заявив у цьому зв'язку заступник глави Мінфіну США міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Сігал Манделкер.

Источник: ukrinform.ua

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