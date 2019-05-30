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Мінфін та фінансові регулятори спільно розроблять п’ятирічну стратегію розвитку фінансового сектору

Мінфін та фінансові регулятори спільно розроблять п’ятирічну стратегію розвитку фінансового сектору

Міністр фінансів України Оксана Маркарова від імені міністерства підписала Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Мінфіном, який визначає формат співпраці для підготовки та впровадження Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Стратегія має бути розроблена і оприлюднена до кінця 2019 року.

Зважаючи на завершення в 2019 році строків впровадження заходів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України та враховуючи наміри сторін посилити співробітництво у впровадженні реформ у фінансовому секторі, усі регулятори фінансового ринку спільно розроблять середньострокову стратегію розвитку фінансового сектору на 2020-2025 роки, а також будуть спільно організовувати та проводити заходи, необхідні для її реалізації.

Для координації процесу представники сторін створили міжвідомчу робочу групу, перше засідання якої відбулося 27 травня, а їхні керівники - керівний комітет, який контролюватиме виконання відповідними відомствами власних проектів, передбачених стратегією. Окрім того, меморандумом передбачені спільні публічні заходи для проведення роз’яснювальної роботи та інформування громадськості про перебіг реформи.

«Посилення взаємодії між Мінфіном, НБУ, НКЦПФ, Нацфінпослуг та ФГВФО — логічний крок у переході України до середньострокового планування своїх фінансів у всьому різноманітті їх проявів. Органи влади та структури, які безпосередньо впливають на роботу банків, страхових компаній, фінансових установ, фондового ринку мають діяти спільно і злагоджено, щоби отримати синергію. Меморандум – один з кроків для забезпечення такої співпраці», - сказала Оксана Маркарова.

Источник: minfin.gov.ua

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