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Мінфін видав Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування програмної продукції

Мінфін видав Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування програмної продукції

Неоднозначне тлумачення податкового законодавства є причиною податкових спорів між платниками податків та контролюючими органами. Для вирішення цих спірних питань Міністерство фінансів використовує механізм податкових роз’яснень - Узагальнюючі податкові консультації (УПК), підготовлену з урахуванням рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань підготовки УПК при Мінфіні.

Наказом Мінфіну затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання програмної продукції.

У чому суть?

Консультація надає відповідь на запитання чи звільнятимуться від оподаткування ПДВ операції з постачання різних видів програмної продукції.

Зокрема, роз’яснено, що операції з постачання результатів комп’ютерного програмування у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них, у разі передачі замовнику майнових прав інтелектуальної власності на такі об’єкти, звільнятимуться від оподаткування ПДВ.

Водночас операції з постачання систем та/або устаткування/обладнання, складовою яких є програмна продукція без виділення окремої її вартості, оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку.

З текстом УПК можна ознайомитись за посиланням. https://mof.gov.ua/uk/set-of-summarizing-tax-consultations

Довідково:

Ухвалення в кінці 2016 року закону «Про внесення змін у Податковий кодекс щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні», серед іншого, дозволило розширити можливості Мінфіну щодо випуску УПК.

27 вересня 2017 року Міністерство фінансів видало Наказ про затвердження Порядку випуску УПК. Головною новацією цього Наказу стало створення консультативно-дорадчого органу при Мінфіні - Експертної Ради.

Наказом Мінфіну від 23.06.2020 № 321 було затверджено оновлений склад Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України.

Источник: mof.gov.ua

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