Мінфін: Є всі підстави вважати, що Україна виходить із кризи

Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи. Важкими місяцями були квітень і травень. У червні вже запустилися економічні процеси.

Про це заявив Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню «Сегодня», оцінюючи перспективи відновлення національної економіки.

За його словами, статистика свідчить, що цифри реєстрації нових ФОПів вийшли на докризовий рівень. А споживання електроенергії в останні дві декади свідчить про відновлення промислового виробництва. «Є підстави вважати, що найбільш критичну стадію кризи ми пройшли. Зараз йде відновлення», - підкреслив Міністр.

Він наголосив, що немає підстав вважати, що падіння економіки у нас буде більшим, ніж в розвинених країнах. «Вважаємо, що 4,8% падіння ВВП – реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не сильно інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки. Ринки нашої експортної продукції збереглися. Ідеться про зернові і продукти харчування. Падіння цін на руду і метал – не таке сильне, як на нафту і газ. Тому для України, з точки зору зовнішніх позицій, ситуація не настільки вразлива, як для інших країн. Вважаю, ми гідно вийдемо з цієї складної ситуації», - зауважив Міністр.

На його думку, наразі немає підстав очікувати падіння цін на продукцію вітчизняного експорту. «Бачимо сигнали щодо відновлення економіки США, європейських економік, відновлення виробництва. Йдуть замовлення на поставки продукції металургії. Зберігся попит на продукцію хімпрому, лікарські засоби. А на продукти харчування і зернові попит був завжди. Ми – одна з топових країн, які забезпечують світ продуктами харчування. У нас вистачить сил, щоб відновитися і ставати сильнішими», - зазначив Сергій Марченко.

Источник: mof.gov.ua

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