Мінфін удосконалює систему моніторингу ризиків з ПДВ

У Мінфіні відбулася робоча нарада з питань удосконалення системи моніторингу ризиків з ПДВ.

Участь у нараді взяли заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Гелетій, представники Державної фіскальної служби, Комітету з питань податкової та митної політики, Державної регуляторної служби, представники бізнес-асоціацій та галузевих об’єднань.

Моніторинг ризиків є невід’ємною складовою роботи автоматичної системи відшкодування ПДВ і дозволяє виявити зловживання та зупинити реєстрацію “схемних” податкових накладних. Система працює стабільно і запобігає втратам бюджету щомісяця. При цьому обсяги податкових накладних з ознаками фіктивності знижуються. Також постійно зменшується кількість підприємств, що підпадають під критерії ризику. Станом на 01.07.2019 року зупинена реєстрація 0,09% від загальної кількості поданих накладних.

«Спільно з Державною податкової службою ми вдосконалюємо роботу системи. Наша мета – зробити процес адміністрування податків простим та комфортним для сумлінного бізнесу. І, з іншого боку, унеможливити випадки зловживань, і відповідно втрат для бюджету», -сказав Юрій Гелетій.

Учасники зустрічі обговорили проект змін до постанови Кабміну від 21 лютого 2018 року №117. Зокрема, зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі передбачають:

доповнення критеріями ризиковості платника податку, переліком показників, за якими визначається позитивна податкова історія та критеріями ризиковості здійснення операцій;

визначення порядку роботи комісії з питань включення/виключення з переліку ризикових платників. Документи мають розглядатися протягом 7 робочих днів. У випадку прострочення терміну передбачається автоматичне рішення на користь платника податку;-визначення переліку документів, необхідних для прийняття комісіями рішення щодо виключення платника з переліку ризикових;

визначення форми рішення про внесення/виключення платника податку до/з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості;

деталізацію підстави внесення платника податку до переліку ризиковості.

З Порядку також пропонується виключити норму про перегляд центральною комісією рішення комісії регіонального рівня. Таким чином, платник податку матиме можливість адміністративного оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної.

Найближчим часом проект змін буде доопрацьовано із врахуванням пропозицій та зауважень представників бізнес-асоціацій.

Источник: minfin.gov.ua

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