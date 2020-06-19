Мінфін забезпечує прозорість та ефективність використання коштів Фонду для боротьби з COVID-19

Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 створено відповідно до змін до державного бюджету на 2020 рік. Розмір фонду становить 64,7 млрд грн.

Станом на 15 червня 2020 Урядом прийняті рішення (з урахуванням протокольних рішень) про виділення 36,1 млрд грн коштів з фонду боротьби з COVID-19: відповідно до постанов Уряду виділено 18,7 млрд грн, протокольними рішеннями передбачено можливість виділення ще 17,4 млрд грн коштів Фонду.

Кошти фонду можуть спрямовуватись на:

• Заходи із запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19

• Додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації хвороби

• Надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку з негативними наслідками поширення коронавірусної хвороби

• Надання трансферту Пенсійному фонду України

• Надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

• Інші напрями, що передбачені законодавством

Станом на 15 червня фактично використано 1,8 млрд грн Фонду.

Детальна інформація про напрями використання коштів та касові видатки станом на 15 червня 2020 року наведено на інфографіці.

17 червня на засіданні Уряду, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів посилити контроль за ефективністю використання коштів Фонду COVID-19 для недопущення їх нецільового використання або зловживань. Мінфін буде щотижня звітувати про використання коштів фонду.

Координація заходів здійснюється на рівні центрального апарату Держаудитслужби. Організовано отримання, співставлення та аналіз інформації від Держказначейства, МОЗ, Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінрегіону, Національної служби здоров’я, Державного центру зайнятості та Фонду соцстрахування щодо розподілу та проведення видатків фонду COVID-19, виділених з резервного фонду державного бюджету та з місцевих бюджетів.

Також Мінфіном здійснюється щоденний моніторинг електронної системи закупівель «Прозорро» та відкритих баз даних для отримання оперативної інформації про проведення процедур закупівель, укладення договорів та здійснення платежів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних з боротьбою з COVID-19; опрацьовується перелік замовників, які здійснили ризиковані закупівлі.

Налагоджено співпрацю з правоохоронними органами, зокрема зі Службою безпеки України, в частині обміну інформацією щодо ризикових закупівель.

Територіальні підрозділи Держаудитслужби взаємодіють з керівниками місцевих органів влади задля обміну інформацією щодо використання коштів місцевих бюджетів та забезпечення проведення контрольних заходів.

Одна з останніх ініціатив Мінфіну – прийнята Кабінетом міністрів постанова про розкриття бенефіціарних власників по закупівлях фонду COVID-19

Посилення контролю за ефективністю та цільовим використанням бюджетних коштів фонду COVID-19 буде продовжено.

Источник: mof.gov.ua

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