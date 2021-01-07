Мінфін: Затверджено 80% місцевих бюджетів

У грудні 2020 року більшість місцевих громад завершили процес планування бюджетів прийняттям рішення відповідної місцевої ради про місцевий бюджет на 2021 рік.

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня року, що передує плановому.

Станом на 6 січня 2021 року в Мінфіні наявна інформація щодо затвердження 1298 бюджетів, що становить 81% від їх загальної кількості (1597). Зокрема, затверджено:

- 22 обласні бюджети та бюджет міста Києва (не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей);

- 92 районні бюджети (не затверджено - 27);

- 1172 бюджети територіальних громад (не затверджено - 266).

Без порушення вимог Бюджетного кодексу України прийнято 952 місцеві бюджети (до 25 грудня 2020 року).

З метою повноцінного функціонування закладів бюджетної сфери, безперервного надання ними послуг споживачам, тощо органам місцевого самоврядування необхідно вжити заходи щодо пришвидшення процесу затвердження місцевих бюджетів та подання інформації про їх затвердження до Мінфіну за допомогою ІАС «LOGICA».

Источник: mof.gov.ua

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