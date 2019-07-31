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​Мінфін завершив процес створення ПрАТ Укренерго

​Мінфін завершив процес створення ПрАТ Укренерго

Міністерство фінансів затвердило створення приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «НЕК «Укренерго». Відповідний наказ підписала Міністр фінансів України Оксана Маркарова. Випуск акцій ПрАТ буде здійснено в передбачені законодавством строки, а їх власником стане держава в особі Мінфіну. Статутний капітал ПрАТ складе 37,1 млрд грн. Голову правління компанії має обрати Наглядова рада ПрАТ під час свого першого засідання.

Державна реєстрація ПрАТ «НЕК «Укренерго» стала результатом послідовної роботи Комісії з реорганізації підприємства, що розпочала свою роботу 22 лютого 2019 року.

«За шість місяців управління Укренерго команді Мінфіну вдалось досягти найбільшого прогресу в процесі реорганізації компанії, що розпочався ще у 2017 році. Починаючи з лютого, ми активно працювали заради досягнення кінцевої мети – перетворення державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» в приватне акціонерне товариство. Вже сьогодні ми не просто звітуємо про виконання плану – ми показуємо результат нашої роботи», – зазначила Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Перетворення Укренерго в ПрАТ відбувалось за планом, що, зокрема, передбачав створення інвентаризаційної комісії; проведення інвентаризації активів та зобов’язань Укренерго; складання акту оцінки майна; затвердження Мінфіном статуту ПрАТ та складу наглядової ради реорганізованого акціонерного товариства.

«Корпоратизація Укренерго важлива як для України, так і для наших міжнародних партнерів. З початку року Комісія з реорганізації крок за кроком йшла до реалізації своєї головної задачі. Сьогодні Укренерго – це зареєстроване приватне акціонерне товариство, статут якого був складений з урахуванням найкращих практик корпоративного управління. Це результат злагодженої роботи нашої команди. Ми не відхиляємось від курсу впровадження реформ та створюємо всі умови для функціонування ринку електроенергії», – наголосив заступник Міністра фінансів та Голова Комісії з реорганізації Василь Шкураков.

Результатом створення ПрАТ стане ефективне впровадження законодавства про ринок електроенергії, а також відокремлення контролю за виробництвом електроенергії та її передачею, що є однією з умов отримання кредитних коштів в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.

Довідково:

Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством «НЕК «Укренерго» 4 лютого 2019 року. Відповідний акт приймання-передачі було підписано Комісією з питань передачі цілісного майнового комплексу ДП «НЕК «Укренерго», створеною Мінфіном на виконання розпорядження КМУ від 14.11.2018 № 1001. З моменту підписання документу Укренерго перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів. 22 лютого 2019 року Міністерство фінансів України створило комісію з реорганізації державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» в приватне акціонерне товариство (ПрАТ). 29 липня 2019 року відбулась державна реєстрація створення ПрАТ "НЕК"Укренерго".

​Мінфін завершив процес створення ПрАТ Укренерго

Источник: minfin.gov.ua

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