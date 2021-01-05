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Мінкульт припинив складати перелік заборонених сайтів

Мінкульт припинив складати перелік заборонених сайтів

Міністерство культури та інформаційної політики припинило формувати перелік сайтів, до яких пропонує заборонити доступ в Україні.

Джерело: відповідь Мінкульту на запит агентства "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Визначення і публікацію переліку сайтів, які містять інформацію, що має ознаки забороненої до поширення нормами українського законодавства, здійснювало Міністерство інформаційної політики України, яке на сьогодні перебуває в стані призупинення юридичної особи в результаті його ліквідації".

Деталі: У зв'язку з цим у відомстві наголосили, що на сьогодні не здійснюють формування таких переліків.

19 червня 2017 року Мінінформполітики оприлюднило перелік із 20 сайтів, рекомендованих для заборони в Україні. Він, зокрема, містив сайти "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" і низку інших ресурсів.

У квітні 2018 року міністерство направило СБУ новий (другий) перелік із 21 сайту, рекомендованих для заборони в Україні. До нього увійшли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

У вересні 2018 року в Мінінформполітики заявили, що готують новий (третій) перелік сайтів, до яких відомство пропонує заборонити доступ.

Міністерство інформаційної політики було створене у 2014 році й ліквідоване у 2019 році шляхом реорганізації з об'єднанням інших відомств у Міністерство культури, молоді та спорту України, у свою чергу реорганізованого у 2020 році в Міністерство культури та інформаційної політики України.

Источник: pravda.com.ua

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