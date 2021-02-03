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Мінінфраструктури вдосконалює законодавче врегулювання сфери безпілотних повітряних суден

Мінінфраструктури вдосконалює законодавче врегулювання сфери безпілотних повітряних суден

2 лютого Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №3716 «Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації» в частині виокремлення вимог до безпілотних повітряних суден, їх експлуатації та дистанційних пілотів. «ЗА» проголосували 278 народних депутатів.

«Ми продовжуємо працювати над системою автоматизації подання заявок на політ безпілотних апаратів і встановленням правил з урахуванням всіх необхідних вимог безпеки на цьому ринку. Прийнятий у першому читанні законопроєкт №3716 якраз удосконалює чинне регулювання у сфері безпілотних повітряних суден і встановлює для експлуатантів БПС і дистанційних пілотів сучасні чіткі вимоги, якими передбачається зменшення регуляторного навантаження з одночасним забезпеченням належного рівня безпеки авіації», - повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зокрема, законопроєкт пропонує:

- встановити необов’язковість отримання сертифіката експлуатанта для безпечного використання БПС;

- визначити засади створення спрощеної системи обліку БПС, що не потребують отримання сертифіката типу, та їх експлуатантів;

- доповнити статтю 52 Повітряного кодексу України пунктом, який установлює окремі вимоги до підготовки та компетенції дистанційного пілота;

- доповнити перелік видів обов’язкового авіаційного страхування вимогою до експлуатанта БПС щодо страхування відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам (з набранням чинності таким положенням з 1 січня 2022 року);

- надати сучасне визначення термінів «безпілотна авіаційна система», «дистанційний пілот» та уточнити термін «безпілотне повітряне судно».

Источник: mtu.gov.ua

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