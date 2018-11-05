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Міноборони отримає частину активів "Нафтогазу"

Міноборони отримає частину активів Нафтогазу

НАК віддає Міноборони непрофільні активи.

Кабінет міністрів схвалив відчуження основних фондів НАК "Нафтогаз Україна", які безпосередньо не задіяні у його виробничій діяльності, шляхом їх безоплатної передачі в управління Міністерства оборони. Про це йдеться в розпорядженні від 31 жовтня, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо відчуження основних фондів публічного акціонерного товариства" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" шляхом їх безоплатної передачі у сферу управління Міністерства оборони з переліком, що додається до оригіналу", - постановив Кабмін.

Наголошується, що рішення позитивно вплине на підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення та доукомплектування підрозділів Збройних сил України і буде сприяти скороченню невиробничих витрат НАКу.

Повідомлялося, що з 2016 року по перший квартал 2018 року Міноборони виявило фінансові порушення на 256,9 млн грн, з яких фактичні втрати становлять 88 млн грн.

Источник: dt.ua

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