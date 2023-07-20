Міноборони попередило, що може атакувати всі російські суда в Чорному морі та згадало крейсер «москва»

20 липня Міністерство оборони України опублікувало заяву-попередження про те, що від завтра всі російські судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною як законні військові цілі.

«Російська федерація вчергове брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей.

Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України. Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво.

Доля крейсеру «москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Крім того, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена».

Агентство Телевидения Новости