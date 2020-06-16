Міноборони визначило частини де створюватимуть боєприпасне виробництво

Цьогоріч на створення виробництва боєприпасів на арсеналах Міноборони планується витратити 300 мільйонів гривень, а за умови належного фінансування запуск виробництва очікується вже цього року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

11 червня цього року відомство оприлюднило наказ №177 від 27 травня, яким визначило відповідальними за організацію створення виробничих потужностей складання та ремонту боєприпасів на арсеналах (базах, складах) Головне управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення спільно з Командуванням логістики ЗСУ.

Головною організацією з технічного супроводження складання та ремонту боєприпасів визначено 482-й конструкторсько-технологічний центр Командування логістики ЗСУ.

Зазначається, що зазначений наказ видано на виконання Державну цільову програму створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії, яку президент у лютому продовжив ще на три роки – до 2024 року.

Окрім вже згаданих органів управління, у документі згадується Головне управління логістики Генерального штабу, яке визначатиме потребу ЗСУ у боєприпасах, пріоритети у ДОЗ та пропозиції щодо бюджетного фінансування; Центральний науково-дослідний інститут ОВТ, якій формуватиме технічні завдання та здійснюватиме науково-технічне супроводження; а також Управління військових представництв, яке має організувати контроль якості продукції.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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