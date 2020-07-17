Міноборони України постійно здійснює заходи щодо забезпечення потреби Збройних Сил у боєприпасах та створення їх нормативних запасів

У Міністерстві оборони України постійно здійснюються заходи щодо забезпечення потреби Збройних Сил у боєприпасах та створення їх нормативних запасів, браку у боєприпасах немає.

Станом на липень 2020 року оборонним відомством проводиться робота із закупівлі 152-мм снарядів у встановленому порядку відповідно до визначених асигнувань. Триває переддоговірна робота щодо закупівлі 82-мм, 120-мм мін; 122-мм, 152-мм пострілів визначеної номенклатури, в тому числі за імпортом.

Постачання боєприпасів здійснюватиметься відповідно до умов укладених контрактів за графіками поставки з урахуванням виробничих можливостей.

Крім того, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ДК «Укроборонпром» та Міністерством оборони України проводиться робота щодо організації замкнутого циклу виробництва боєприпасів та їх елементів на базі підприємств оборонно-промислового комплексу України у рамках державної цільової програми.

Згідно з Державною цільовою програмою створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, на Міністерство оборони України покладено завдання щодо проведення дослідно-конструкторських робіт на розроблення визначених типів боєприпасів.

Протягом 2017 — 2019 років прийнято на озброєння (допущено до експлуатації) Збройних Сил України понад 10 типів боєприпасів, триває розроблення 9 нових видів боєприпасів.

Опрацьований План, який передбачає відновлення виробничих потужностей зі складання і ремонту боєприпасів на визначених арсеналах упродовж 2020 — 2022 років.

У поточному році забезпечено стале фінансування заходів з розвитку та закупівлі ракетно-реактивного озброєння за державним оборонним замовленням.

За результатами виконання державного оборонного замовлення на кінець 2020 року планується:

— розпочати державні випробування модернізованої високоточної ракети до БМ «Смерч»;

— модернізувати необхідну кількість пускових установок БМ «Смерч» для стрільби новими ракетами;

— закупити близько 200 високоточних ракет до БМ «Смерч»;

— відновити з модернізацією 200 ракет до БМ «Смерч»;

— продовжити створення ракет до БМ «Град» з підвищеною дальністю;

— завершити створення берегового ракетного комплексу «Нептун» та розпочати його закупівлю;

— закупити пускові установки та ракети до протитанкових ракетних комплексів відповідно до потреб визначених Збройними Силами України.

Источник: mil.gov.ua

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