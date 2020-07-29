Питання забезпечення доступності осіб з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури є актуальним, особливо зараз, коли в рамках Програми Президента «Велике будівництво» в країні будується та реконструюється значна кількість об’єктів.

Міністерство розвитку громад та територій України здійснює низку заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. В тому числі за рахунок вдосконалення нормативної бази у будівництві, розробки та внесення змін до будівельних норм. Зокрема, з минулого року впроваджено ДБН В.2.2-40:2018 щодо інклюзивності. Ці Норми передбачають врахуванням потреб маломобільних груп населення при проектуванні, будівництві нових та реконструкції існуючих житлових будинків та громадських будівель і споруд, та є обов’язковими для застосування усіма юридичними та фізичними особами на території України.

Такі норми є основним, базовим документом. В подальших планах Мінрегіону – передбачити вимоги щодо забезпечення доступності, комфорту та безпеки життєвого простору для людей з інвалідністю у всіх державних будівельних нормах, що поширюються на проектування об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

«Виконання вимог законодавства з питань безбар’єрності стає дедалі більш важливим, а інклюзивність в будь-якій сфері життя, в тому числі в будівництві, є маркером відкритого діалогу та турботи держави про кожного її громадянина. Саме тому Мінрегіон сприяє діалогу щодо безбар’єрності, підтримує двосторонній зв’язок та взаємодію між державою та громадським сектором, що дозволяє досягнути максимального результату від співпраці. Крім того, діє Комітет забезпечення доступності при Мінрегіоні, який наразі активізує свою роботу: за участі представників громадськості опрацьовується нове положення про Комітет», – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Мінрегіон також здійснює моніторинг виконання вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання безбар’єрності. Зокрема, в ході робочих поїздок Міністра до регіонів з метою перевірки об’єктів, які реалізуються в рамках Програми Президента «Велике будівництво», окрема увага приділяється дотриманню умов доступності та інклюзивності.

Источник: kmu.gov.ua

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