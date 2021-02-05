Мінрегіон створить нову Генеральну схему планування територій України

Парламент ухвалив у першому читанні та за основу проект закону, згідно з яким в Україні буде розроблено нову Генеральну схему планування її території. Вона базуватиметься на використанні сучасних геоінформаційних технологій та створить умови для сталого розвитку територій та населених пунктів держави.

Генеральна схема планування території України – це первинний планувальний документ нашої держави і верхівка піраміди містобудівної документації. Від актуальності її положень залежить якість проектних рішень інших видів містобудівної документації.

Генеральна схема планування території України визначає концептуальні вирішення планування та використання території нашої держави, передбачає раціональне використання її території, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорону довкілля, пам’яток історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Наявна Генеральна схема планування території України, розроблена у період 1998-2000 років і затверджена у 2002 році, була передбачена для використання виключно на паперових носіях.

Наразі спливає встановлений термін реалізації наявної Генеральної схеми, яка була першим досвідом створення такого документа в нашій країні.

За 20 років, що минули з моменту її створення, змінилася економіка країни, з’явилися нові перспективні сфери, стали іншими потреби людей, особливого значення набули процеси євроінтеграції. Отже, перед Міністерством розвитку громад та територій України стоїть завдання розроблення принципово нової за статусом, змістом та формою документації з планування території на державному рівні.

З метою ефективного виконання цього завдання у співпраці Мінрегіону, Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також науковців розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо Генеральної схеми планування території України» (реєстраційний № 3337 від 14.04.2020). Цей документ 3 лютого Парламент ухвалив у першому читанні та за основу.

«Прийняття проекту закону створить нормативне підґрунтя для розроблення та реалізації нової Генеральної схеми планування території України на основі провідних геоінформаційних технологій, формуючи каркас для національної геоінформаційної системи узгодженого та прозорого управління державою», – наголошує Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Нова Генеральна схема стане основою для розроблення містобудівної документації на території областей, районів, територіальних громад та населених пунктів. Усі ці проектні рішення будуть координуватися між собою.

Важливо, що ухвалений проект Закону надає повноваження Кабінету Міністрів приймати рішення про розроблення Генеральної схеми планування території України та її затвердження.

У той же час Мінрегіон визначений як орган, який є замовником та організовує розроблення Генеральної схеми та внесення до неї змін.

Источник: kmu.gov.ua

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