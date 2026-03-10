мінськ торгує з Китаєм у хронічний мінус

П'ятирічна директива лукашенка щодо співпраці з КНР на 2021–2025 роки не виконана. Це визнав сам диктатор на нараді з питань співпраці з Китаєм. Нова директива вже готується із завданням «нарощувати частку Китаю в сукупному експорті білорусі». Риторика незмінна, результат – також.

Торговий дефіцит рб з КНР виріс із менш як $1 млрд у 2019 році до понад $5,5 млрд у 2025-му. Імпорт із Китаю стабільно випереджає білоруський експорт, а дисбаланс набув структурного характеру. У листопаді 2025 року від'ємне сальдо становило $573 млн, у грудні – $604 млн. Жодного місяця впродовж 2023–2025 років баланс не виходив у плюс.

Товарна структура торгівлі не залишає простору для оптимізму. білорусь постачає до Китаю калійні добрива, окремі позиції агроекспорту та сировину, тобто те, що не потребує технологічної кооперації. Натомість китайський імпорт – техніка, комплектувальні, електроніка, споживчі товари та обладнання – планомірно витісняє білоруських виробників із внутрішнього ринку. Передових технологій у значущих обсягах білорусь не отримує: технологічно чутливі сегменти залишаються під китайським контролем через ліцензії та обмеження ланцюгів постачання.

Макроекономічні втрати від масштабного імпорту розподіляються по всій економіці – через тиск на національних виробників і зростання залежності від зовнішніх поставок. Точкові вигоди окремих компаній і контрактів при цьому активно просуваються держпропагандою як свідчення успішного партнерства.

Місце білорусі в китайській торговій статистиці – на рівні статистичної похибки: 0,191% китайського експорту і 0,064% імпорту у 2025 році проти 0,072% і 0,044% відповідно у 2019-му. рб помітніша як покупець китайських товарів, ніж як постачальник. Для Пекіна ця торгівля – стабільний і малоризиковий потік. Для мінська – дедалі дорожча залежність із дефіцитом, який фінансується через нові борги та валютні ризики.

Логістика посилює асиметрію: значна частина товаропотоків між двома країнами проходить через російський коридор, що додає ще один рівень залежності. Китай у цій конструкції є партнером із необмеженим горизонтом планування та мінімальними ризиками. білорусі (із дедалі меншою кількістю альтернатив) залишається підлаштовуватися під умови, які вона сама не визначає.

