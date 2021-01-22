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Мінсоцполітики оцінює прожитковий мінімум для працездатних в 4100 гривень на місяць

Мінсоцполітики оцінює прожитковий мінімум для працездатних в 4100 гривень на місяць

Міністерство соціальної політики орієнтовно оцінює прожитковий мінімум в 4,1 тисяч гривень на місяць замість нинішніх 2,27 тисяч грн/місяць, а середній показник цієї величини має становити 4,546 тис грн порівняно з нинішніми 2,189 тис грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на матеріали, якими володіє агентство.

"Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць - 3 967,89 грн (4 546,14 грн - з урахуванням суми обов'язкових платежів)", - йдеться в розрахунках Мінсоцполітики.

Відповідно до розрахунків, у розрізі соціальних і демографічних груп прожитковий мінімум для дітей до 6 років на місяць має становити 3 714,72 грн порівняно з нинішніми 1921 грн, для дітей 6-18 років - 4 560,99 грн (зараз 2395 грн), для працездатних - 4 115,75 грн або 5 112,73 грн з урахуванням обов'язкових платежів (зараз 2 270 грн), а також для тих, хто втратив працездатність - 3 370,19 грн (1769 грн).

Нагадаємо:

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна говорила, що реальна вартість прожиткового мінімуму в Україні на сьогоднішній день становить 4,2-4,3 тисячі гривень.

З 1 грудня 2020 року в Україні зріс прожитковий мінімум та розмір мінімальної пенсії.

Прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

Источник: epravda.com.ua

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