Мінсоцполітики. Підсумки 2020 року

* Підвищення доходів громадян. Пенсії. В результаті комплексної програми підвищення пенсій середня склала більше ніж 3 410 гривень

Коментує Міністр соціальної політики Марина Лазебна: «Допомога пенсіонерам – це допомога сім’ям. На початку пандемії в березні ми побачили, що в приблизно у 50% домогосподарств є принаймні один пенсіонер. Отже, якщо ми підтримуємо доходи пенсіонерів, то допомагаємо і самим пенсіонерам, і родинам, де працюючі могли втратити доходи під час карантину. Потім виявилось, що таких самих висновків дійшли дослідники в інших країнах.

Тому негайно запустили комплексну програму підвищення пенсій, спрямовану, в першу чергу, на підвищення найменших пенсій. В неї, в тому числі, ввійшли за дорученням Президента виплата одноразової допомоги в 1000 гривень, доплати пенсіонерам, старшим за 80 років, тощо.

У результаті, доплати та підвищення отримали більше 10 мільйонів людей.

Середня пенсія склала більше 3 400 гривень та зросла майже на 400 гривень за рік. На початок року у нас 4 мільйона пенсіонерів отримували пенсії нижче 2000 гривень, а зараз таких людей 1,8 мільйонів. Тобто для 2,2 мільйонів людей ми вивели пенсії понад цю ганебну межу.

Ми запропонували ряд законодавчих ініціатив (розробили законопроекти та подали пропозиції до зареєстрованих законопроектів), які дозволять:

• забезпечити ефективну роботу всіх трьох рівнів пенсійної системи України, щоб наші громадяни мали, солідарну та накопичувальну пенсію, і, зрештою, гідне життя в поважному віці, отримували від роботодавців додаткове пенсійне забезпечення за роботу в шкідливих та важких умовах;

• поновити справедливість з індексацією пенсій: визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня, здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

• вирішити проблеми з пенсійним забезпеченням осіб, які потребують окремої уваги, зокрема призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність, та подібні питання».

* Підвищення доходів громадян. Соціальні допомоги

Коментує Міністр соціальної політики Марина Лазебна: «Цього року, коли пандемія та карантинні обмеження призвели до падіння доходів людей, було зрозуміло, що ресурсів для підвищення соціальних допомог мало, а потреби у соціальній допомозі стрімко зросли і тому необхідно побудувати систему, таргетувати проблеми, робити допомогу більш адресною, лише тим, хто її справді потребує, щоб наявними ресурсами за рахунок більш ефективного використання допомогти більшій кількості людей. Тому ми зробили карту груп людей, домогосподарств, які є вразливими або зазнали найбільшого впливу від карантинних обмежень, для кожної групи продумали, чим можемо підтримати – так, щоб зрештою охопити максимум людей, які найбільше потребують допомоги.

Серед найбільш вразливих через запровадження карантину – сім’ї з дітьми, де батьки втратили роботу. Їм допомагаємо через допомогу по безробіттю, допомогу малозабезпеченим. Ми збільшили державну соціальну допомогу малозабезпеченим, у яких є діти, на 25%-75% збільшили допомоги на дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, в патронатних сім’ях, спростили доступ до програми субсидій, допомагаємо сім’ям фізичних осіб-підприємців, в яких є діти до 10 років.

Особливої уваги потребували також одинокі літні люди, яким потрібна стороння допомога у вирішенні щоденних справ. Їм ми запровадили нову надбавку на догляд».

* Соціальна підтримка. Субсидії

Близько 3 мільйонів домогосподарств скористались субсидіями, 93% домогосподарств отримують їх у готівковій формі

Коментує Міністр соціальної політики Марина Лазебна: «Соціальна підтримка цього року була тісно пов’язана з автоматизацією, тим, що люди мають більше знаходитись вдома, зокрема, ті, хто має найвищий ризик зараження та ускладнень від COVID-19.

Розуміючи, що люди через карантин знаходяться вдома, більше споживають комунальних послуг, ми заборонили припиняти надання житлових субсидій на час карантину, зробили їх автоматичне перепризначення, без додаткових звернень, збільшили соціальні нормативи споживання за комунальними послугами. Це допомогло 3 мільйонам домогосподарств, які отримують субсидії.

Ми максимально перевели всі призначення соціальних допомог в автоматичний режим, щоб зменшити скупчення людей та черги, автоматизували багато функцій Пенсійного фонду, розширили можливості спілкування з органами Пенсійного фонду в дистанційному режимі, запустили освітні відео, як сплачувати за комунальні послуги он-лайн, купувати продукти та ліки.

Розробили постанову Уряду, яка рекомендує пріоритетно обслуговувати з 10-ї до 12-ї години громадян похилого віку та осіб з інвалідністю в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і закладах сфери обслуговування населення.

Ми запровадили щоденний моніторинг епідемічної ситуації в закладах і установах системи соціального захисту населення, службах у справах дітей, закладах соціального захисту дітей, реабілітаційних центрах.

Розуміючи, що люди потребують більше допомоги, ніж є можливостей у державного бюджету, залучали бізнес, волонтерів, небайдужих громадян. Була велика програма по доставці продуктових наборів малозабезпеченим. Також швидко розробили та запустили он-лайн платформу «Допомога поруч», де ті, хто потребують, можуть залишити заявку на найнеобхідніше – продукти харчування, засоби гігієни та індивідуального захисту – а бізнес, інші громадяни, надають потрібне. Цією платформою скористались більше 600 тисяч осіб.

Можна ще багато перераховувати більш вузьких програм. Але головне, що систему ми будували так, щоб допомогти людям з найбільш вразливих категорій, охопити різні категорії різними видами підтримки, і зробити це не тимчасовими заходами, а просто в прискореному темпі вирішити на майбутнє і ті проблеми, які накопичились за багато років, і ті, які поставили перед нами пандемія та карантинні обмеження».

* Захист прав дітей

Урядом схвалено 8 законопроектів, 17 постанов та розпоряджень, спрямованих на підвищення захисту прав дітей

Коментує Міністр соціальної політики Марина Лазебна: «Ми доопрацювали ініціативи, які роками не могли «вийти» з Міністерства і на спеціальному засіданні Уряду, присвяченому дітям, схвалили 8 законопроектів, 17 постанов та розпоряджень, які створюють умови для виховання у сімейних формах дітей, які залишились без батьків, захищають дітей від жорстокого поводження, забезпечують участь дітей в прийнятті рішень, які їх стосуються, допомагають забезпечити житлом дітей-сиріт, тощо.

Основне завдання – зберегти родину для дитини, підтримати сім’ю. Ми змінюємо систему так, щоб підтримка сімей з дітьми відбувалась за місцем їх проживання, на рівні територіальної громади, даємо на це ресурси, методологію роботи, навчаємо фахівців. Вже зараз у територіальних громадах створені 525 служб і вони активно утворюються. Особливу увагу громади мають зосередити на розвитку соціальних послуг, освітніх (в першу чергу інклюзивних), медичних та реабілітаційних послуг для дітей та сімей з дітьми, розширенні кола надавачів таких послуг для дітей та сімей з дітьми, створенні сімей патронатних вихователів та дитячих будинків сімейного типу, виявленні сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, оцінці їх потреб.

Наступного року ми особливу увагу приділимо побудові системи контролю за тим, щоб відбувалось оцінювання потреб кожної дитини при влаштуванні до закладу для забезпечення її найкращих інтересів, щоб орган опіки своєчасно отримував інформацію про кожну таку дитину, брав на себе зобов’язання щодо соціальної підтримки сім’ї дитини з метою її реінтеграції в родину, заключав договір з батьками та закладом, відповідно до якого кожна сторона: орган опіки та піклування, директор закладу, батьки дитини розуміли, що необхідно зробити щоб забезпечити право дитини на проживання в сім’ї».

* Підтримка працівників та підприємців під час пандемії COVID-19

Більше 355 тисяч людей отримали допомогу у 8 000 гривень, більше 90 тисяч ФОП, у яких 110 тисяч дітей до 10 років отримали допомогу на дітей.

Коментує Міністр соціальної політики Марина Лазебна: «Навесні ми запровадили допомогу по частковому безробіттю, виплати на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку. Ця програма працювала до серпня. Ми постійно моніторимо ситуацію і коли у листопаді побачили, що виникла потреба, ми її відновили. Важливо, що усім підприємцям, а це до речі майже 90 тисяч людей, у яких 110 тисяч дітей, які отримували такі виплати навесні, їх перепризначили автоматично, без подання нової заяви та необхідних документів. Ті, хто не звертався раніше, змогли отримати допомогу на дітей за заявою та необхідними документами, які подавали до 15 грудня 2020 року.

Також Пенсійний фонд України забезпечив виплати одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 000 гривень застрахованим особам: фізичним особам - підприємцям та працівникам підприємств, діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок обмежувальних протиепідемічних заходів. Уже 355 тисяч людей отримали одноразову виплату, це 2,8 млрд грн. Загалом для виплат передбачені видатки у розмірі 8,3 млрд грн. Уже подано 429 704 заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги ФОП та найманим працівникам.

Ми подбали про працівників і мікропідприємців, які через запровадження карантинних обмежень втрачають доходи і не можуть сплачувати за себе єдиний соціальний внесок, щоб це не знизило рівень їх пенсійного забезпечення в майбутньому.

По-перше, надали право на зарахувати до страхового стажу періоди отримання допомог в період карантину (наприклад, допомоги по частковому безробіттю та інші одноразові допомоги).

По-друге, надали можливість людям за власним бажанням не враховувати для обчислення пенсії невигідні періоди отримання не високих заробітних плат і доходів в період карантину.

По-третє, тим підприємцям, які в період «локдауну» втратять доходи, діяльність яких обмежується, дозволили сплачувати єдиний соціальний внесок від фактично отриманих доходів, і такі внески будуть пропорційно зараховані до страхового стажу. При цьому, в майбутньому людина зможе доплатити за ці періоди до мінімального страхового внеску, щоб їй зарахували їх до стажу повністю.

Додатково, щоб запобігти поширенню COVID-19 та підтримати працівників, які перебувають на самоізоляції, забезпечили оплату Фондом соціального страхування листків тимчасової непрацездатності з причини перебування на самоізоляції».

* Соціальні послуги – наближення до людей

420 ОТГ підключились до інтегрованої інформаційної системи «Соціальна громада», 525 ОТГ створили служби у справах дітей, створена Національна соціальна сервісна служба, схвалена Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери

Коментує Міністр соціальної політики Марина Лазебна: «Найважливішою зміною 2020 року у наданні соціальних послуг стало їх наближення до людей – перехід на надання на рівні громади. Тобто кожен керівник громади має знати який в нього контингент вразливих людей, кому потрібна підтримка, скільки в нього сімей з дітьми малолітніми, у яких сім'ях батьки працюють, чи є їм, що їсти, що є в школах, чи є садочки. З 2015 року громади цьому вчились, отримали на це ресурси, бюджети та повноваження. Ми надали інструмент – Інтегровану інформаційну систему «Соціальна громада», призначену для автоматизації основних процесів з отримання соціальних виплат та послуг, завдяки якому безпосередньо в громаді приймаються звернення на отримання соціальних виплат, субсидій, компенсацій, загалом це 67 видів соціальної підтримки. На сьогодні до системи підклбючились вже 420 ОТГ.

Додатково в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції і розвитку проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населенняˮ, придбана комп’ютерна техніка та обладнання для 273 територіальних громад. Найближчим часом очікується закупівля комп’ютерної техніки ще для 184 територіальних громад.

Я дякую тим громадам, які швидко створили соціальні підрозділи, взяли в штат працівників, які вже сьогодні є професіоналами, знають законодавство у соціальній сфері, консультують і приймають людей, готують документи і передають за допомогою ІІС «Соціальна громада».

Цього року ми зробили важливий крок, який давно необхідно було зробити: створили Національну соціальну сервісну службу. Відтепер Міністерство соціальної політики формує політику, реалізує Нацсоцслужба, яка забезпечить безперервність надання людям підтримки ще в тих органах соцзахисту, які зараз підпадають під реорганізацію. У 2020 році відбулося районування, тепер районів 136 замість 490. При кожному з цих районів у нас є структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Райони укрупнюються, фактично, кількість підрозділів соцзахисту скорочується. Тому потрібна була вертикаль реалізації соціального захисту. В Національній соціальній сервісній службі будуть адмініструвати бюджетні програми соціальної сфери, яких сьогодні близько 30. Також нам вкрай важливо зберегти кваліфікованих фахівців соціальної сфери, які зараз працюють в регіонах в органах соціального захисту, вони мають величезний досвід, знання, пройшли багато навчань та, що найважливіше, мають величезну практику. Ми сподіваємось, що матимемо можливість зберегти цей кадровий потенціал, перевести їх в Національну соціальну сервісну службу наступного року.

Ще один важливий результат – Схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери, яка передбачає створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Таким чином ми об’єднаємо розрізнені реєстри, забезпечимо прозорість та автоматизацію соціальних виплат, запровадимо електронний документообіг у соціальній сфері».

Источник: msp.gov.ua

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