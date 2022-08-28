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Мінсоцполітики передано до Всесвітньої продовольчої програми ООН список на виплату допомоги понад 276 тисячам людей

Мінсоцполітики передано до Всесвітньої продовольчої програми ООН список на виплату допомоги понад 276 тисячам людей

Згідно з укладеним меморандумом Міністерством соціальної політики України передано Всесвітній продовольчій програмі ООН черговий список заяв на виплату грошової допомоги. Він складається із 127 626 заяв від отримувачів допомоги - малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю з Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей. Допомогу зможе отримати 276 551 людина.

Мінсоцполітики продовжує співпрацювати з міжнародними організаціями та надавати за їх запитом списки заяв визначених категорій населення, поданих через гуманітарну платформу єДопомога.

Загалом списки, що були передані раніше на виплати міжнародним організаціям згідно з меморандумами, включають 780 722 особи, крім цього передано інформацію для здійснення виплат 189 428 особам, що зазначені в заявах, поданих через платформу єДопомога. Тобто на сьогодні загальна кількість людей, що передані у списках до міжнародних організацій для здійснення виплат, дорівнює 1 246 701.

Нагадаємо, гуманітарна платформа єДопомога має три напрями підтримки українців: державна, волонтерська та міжнародна. єДопомога міжнародна надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Зі свого боку, Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

Важливо!

Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.

Джерело: msp.gov.ua

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