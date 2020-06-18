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Мінсоцполітики посилено соціальний захист людей з інвалідністю

Мінсоцполітики посилено соціальний захист людей з інвалідністю

Завдяки оперативно прийнятим рішенням Уряду посилено соціальний захист людей з інвалідністю.

Про це заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна під час онлайн брифінгу на тему: "Міністерство соціальної політики. 100 днів роботи Уряду".

Так, майже півмільйона людей з інвалідністю отримали одноразову цільову допомогу в розмірі 1000 грн. Пенсіонери і отримувачі державної допомоги, яким встановлено інвалідність, термін якої закінчився під час карантину, автоматично продовжено виплату пенсії чи допомоги у повному розмірі до закінчення карантину та ще 30 днів.

Забезпечено безперебійну роботу протезно-ортопедичних підприємств, ремонт та видача технічних засобів реабілітації людям, для яких ці засоби є вкрай необхідними.

На сьогодні органам соціального захисту населення на це спрямовано кошти у розмірі 507, 3 млн гривень.

Марина Лазебна повідомила, що Уряд і надалі працюватиме над посиленням соціального захисту населення, зокрема осіб з інвалідністю. Мінсоцполітики розробляє нові соціальні ініціативи, спрямовані на підвищення соціальної справедливості та посилення соціального захисту тих громадян, кому допомога держави потрібна насамперед.

”Наші кроки – це кроки до людей і задля людей”,- наголосила Міністр.

Источник: msp.gov.ua

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