Мінсоцполітики працює над поліпшенням соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, – Марина Лазебна

Міністерство соціальної політики спільно з народними депутатами України працює над законопроектами щодо поліпшення соціального захисту осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність та над вдосконаленням механізмів захисту житлових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, незалежно від досягнення ними 23 років.

Про це Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

„Ситуація щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, залишається критичною і вона потребує негайного вирішення”, – наголосила Марина Лазебна.

За словами Міністра, станом на 01.01.2019 кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у тому числі після досягнення ними 23 років, які мали право на позачергове отримання житла, становила 28 708 осіб, станом на 01.01.2020 їх кількість вже зросла до 30 684 особи.

Зокрема Марина Лазебна поінформувала присутніх про те, що у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу виховуються особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, яким має виповнитись 18 років, а саме у 2020 році – 23 особи, 2021 – 29 осіб. Проте наразі, особи з інвалідністю із окресленої категорії, які не можуть через стан свого здоров’я навчатись, позбавлені підтримки від держави, продовжуючи перебувати у сімейних формах виховання (на відміну осіб, яким виповнилося 18 років і які продовжують навчання).

В продовження Міністр повідомила про те, що одним із розроблених законопроектів, гарантується право осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від досягнення ними 23 років на:

- позачергове отримання жилого приміщення за умови їх перебування в установленому порядку на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на момент досягнення такими особами 23-річного віку;

- отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, як альтернативний шлях реалізації права осіб окресленої категорії на гідні умови життя;

- позачергове отримання житла із житлового фонду соціального призначення та забезпечення їх соціальним житлом до надання впорядкованого жилого приміщення для постійного проживання за умови їх перебування в установленому порядку на соціальному квартирному обліку на момент досягнення такими особами 23-річного віку;

- врегулювання питання взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та соціальний квартирний облік даної категорії, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, зокрема тих, хто виїхав з окупованої території до 2014 року та не є внутрішньо переміщеними особами.

Крім того, законопроектом пропонується не враховувати під час визначення середньомісячного сукупного доходу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальну стипендію, пенсію у зв’язку з втратою годувальника та аліменти на утримання дитини, оскільки це є перешкодою для виникнення у таких дітей та осіб права бути взятими на соціальний квартирний облік.

Ще одним законопроектом, що розглядався на засіданні, буде надано можливість особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати та виховуватись у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти. У випадку прийняття відповідної законодавчої ініціативи місячний розмір державної соціальної допомоги на таких осіб становитиме три з половиною прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку. На 2020 рік на виплату державної соціальної допомоги для 23 таких осіб потрібно 1 224 336 гривні, на 2021 рік для 29 таких осіб – 1 543 728 гривні.

„Реалізація актів позитивно вплине на інтереси, осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, в частині реалізації їхнього права на гідні умови життя”, - наголосила Марина Лазебна.

Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримано вищезазначені ініціативи Міністерства.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»