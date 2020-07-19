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Мінсоцполітики продовжує підготовку другого Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ

Мінсоцполітики продовжує підготовку другого Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ

Мінсоцполітики завершило проведення низки стратегічних сесій з метою підготовки Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ на наступні 5 років за участю Урядової уповноваженої з питань гендерної політики, представників Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій.

Розроблення документу здійснюється за новими підходом – методикою управління, орієнтованого на результат. План буде сфокусований на вимірюваних цілях розв’язання основних проблем, які існують у сфері впровадження в Україні резолюції „Жінки, мир, безпекаˮ, та результатах, які планується досягти потягом наступних 5 років.

Для врахування потреб різних груп жінок і чоловіків, на яких має вплив реалізація плану, були проведені консультації у 9-ти областях (Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Львівській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях). Консультації проводились структурою ООН-Жінки в Україні, Міжнародним благодійним фондом „Український жіночий фондˮ, ВГО „Центр „Розвиток демократіїˮ, „Єдність за майбутнєˮ.

„Стратегічні сесії стануть наступним кроком у розробці Національного плану дій „Жінки, мир, безпекаˮ на період до 2025 рокуˮ – зазначив Генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Руслан Колбаса під час відкриття заходу, присвяченого аналізу проблем та узгодженню цілей верхнього рівня Національного плану дій, який відбувся 6 липня 2020 року.

З 10 по 16 липня відбулися обговорення за кожною із визначених стратегічних цілей за напрямами: прийняття рішень, миротворчість; стійкість до безпекових викликів; пост-конфліктне відновлення; перехідне правосуддя; протидія гендерно зумовленому насильству; інституційна спроможність.

Стратегічні сесії проведені за підтримки проекту “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe).

Источник: msp.gov.ua

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