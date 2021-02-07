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Мінсоцполітики продовжує роботу щодо вдосконалення процедури надання гуманітарної допомоги

Мінсоцполітики продовжує роботу щодо вдосконалення процедури надання гуманітарної допомоги

5 лютого, під головуванням першого заступника Міністра соціальної політики Євгена Котика відбулось засідання Робочої групи з питань гуманітарної допомоги, яка надходить на адресу релігійних організацій.

У заході взяли участь представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, представники Офісу ООН в Україні та Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції».

Євген Котик подякував представникам релігійних організацій за роботу у гуманітарній сфері, підкреслив важливість об’єднання зусиль та акцентував увагу на напрацюваннях Мінсоцполітики в частині змін до нормативно-правових актів, які сприятимуть полегшенню роботи як отримувачів гуманітарної допомоги, так і державних органів, зокрема Мінсоцполітики та Держмитслужби.

«Наша основна мета – напрацювати дієві механізми, які дозволять спростити процедуру та надання гуманітарної допомоги, при цьому забезпечивши контроль за її цільовим використанням», - заявив Євген Котик.

Учасники засідання зосередили увагу на питаннях адресності гуманітарної допомоги, оптимізації документального оформлення пакетів документів, які подаються для визнання вантажів гуманітарною допомогою, зокрема в частині надання листів місцевих органів виконавчої влади щодо доцільності визнання вантажів гуманітарною допомогою для відповідного регіону за наявності, зазначення в заяві товарних груп згідно з даними УКТЗЕД, що дозволить верифікувати бази даних Мінсоцполітики та Держмитслужби і, як результат, спростити процедуру митного оформлення отримувачами вантажів, визнаних гуманітарною допомогою.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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