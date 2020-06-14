Мінсоцполітики разом з Мінветеранів та КМДА шукають алгоритм вирішення питання щодо забезпечення ветеранів, що не зареєстровані в столиці, пільговим проїздом в громадському транспорті міста Києва. Наразі тривають відповідні консультації на рівні керівників відомств.

На даний момент учасники переговорів мають одну мету – знайти оптимальний механізм, який забезпечить законні права ветеранів, що не мешкають у Києві, на пільговий проїзд в столиці України.

Мінсоцполітики інформуватиме ветеранську спільноту про проведену роботу та прийняті рішення.

Нагадаємо, що з 1 липня 2020 року проїзд у муніципальному транспорті міста Києва здійснюватиметься виключно за наявності електронного квитка або картки киянина. Ветерани, які зареєстровані в столиці, можуть отримати картку киянина у відділеннях державного Ощадбанку.

Источник: msp.gov.ua

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