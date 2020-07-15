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Мінсоцполітики розробляє способи підвищення пенсій сім’ям військових, загиблих в АТО/ООС

Мінсоцполітики розробляє способи підвищення пенсій сім’ям військових, загиблих в АТО/ООС

Президент України доручив Кабінету Міністрів розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій родинам воїнів, загиблих в АТО/ООС:

"Є несправедливість через те, що військові, які загинули на війні у 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в пару тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їхнім батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тисяч. Тому пенсія там у рази менша, і вони кажуть про несправедливість", - наголосив Володимир Зеленський.

Мінсоцполітики працює над вирішенням цієї проблеми, а також низки інших несправедливих диспропорцій у розмірах пенсій, які існують на сьогодні: "Ми зараз готуємо, по-перше, комплексне упорядкування солідарної пенсійної системи, спрямоване, в тому числі, на зменшення розриву між мінімальними та максимальними пенсіями, по-друге, ми працюємо над програмами підвищення пенсій, які пропонуємо реалізувати у 2021 році. Пенсійне забезпечення колишніх військовослужбовців та членів їх сімей – важливе питання, яке ми обов’язково включаємо в вищезазначені пропозиції", – поінформувала Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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