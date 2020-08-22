Мінсоцполітики та Фонд народонаселення ООН поглиблюють співпрацю для захисту постраждалих від домашнього насильства

Відбулась зустріч заступниці Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ольги Ревук з Представником Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні Хайме Надалем.

Сторони розглянули проблемні питання національного законодавства у сфері протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та домовились про спільні дії в частині його доопрацювання та забезпечення якісних змін, які будуть відповідати європейським стандартам та впроваджені в реальне життя. Домовились розробити карти спеціальних закладів, які надають послуги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Під час зустрічі Ольга Ревук наголосила на необхідності системного підходу щодо протидії домашньому насильству та захисту потерпілих: «З цією метою пропоную проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії у навчальних закладах серед дітей та молоді, звернутись до жертв насильства, не мовчати та повідомляти про такі факти у правоохоронні органи та центри надання психологічної допомоги».

Також у ході зустрічі домовилися про надання нових інструментів спеціалістам «гарячої лінії 15-47» з попередження домашнього насильства для надання ґрунтовної допомоги постраждалим.

Источник: msp.gov.ua

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